去年收到詭異信！他突想起挖出 內容曝光全場秒喊恭喜
國防部2022年將試行14天教育召集新制，從原先的「2年1訓」更改為「1年1召、訓期14天」，預計有逾1.5萬人受徵召，就有一名網友突然想起去年底收到的一封信，上頭寫著「動員召集預告書」，讓他立馬嚇壞問「是表示今年會被教召嗎…」貼文曝光後不少網友安慰：「預告書不等於教召，我收過兩次預告當年也沒去教召。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 10:56:53｜2022-02-19 11:04:01
該名網友昨（18）日在PTT貼文，他以「收到這封信表示什麼？」為題，表示剛剛看到教召的新聞，突然想起去年曾收到一封信，上頭寫著「動員召集預告書」，是97年退伍後第一次收到，也讓他害怕地問：「是表示今年會被教召嗎…」
貼文一出，網友紛紛留言，「恭喜喔，玩得開心一點、盡興一些」、「國家會感謝你的」、「這不是14天全套免費露營邀請函嗎」、「恭喜，為國爭光」、「報名成功」、「快去吧！國家需要你」。
不過，也有網友直言，「預告書而已」、「又不是通知，預告而已」、「預告而已，不是一定」、「一堆菜b八，這只是預告書通知你打仗時候你要去哪裡集合」、「預告書不等於教召，我收過兩次預告當年也沒去教召」。
事實上，後備指揮部2021年12月曾發出「國軍111年度動員召集預告書」，意指收獲文件者為111年度「戰時」動員召集對象，可掃描信件上頭的QR code或是到「後備軍人網路服務台」查詢是否為教召對象，同時提醒後備軍人戰時要準時向指定部隊報到。（編輯：賴禹妡）