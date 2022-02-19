輕便雨衣穿一次就丟？「正確收法」曝光 眾驚：整個用錯
台灣每到冬季時，低溫搭配上陰雨綿綿，讓不少騎車上下班的民眾感到十分不便，有時沒帶雨衣又突然下雨時，只能到超商購買輕便雨衣穿著，但你是否也有輕便雨衣穿過之後，因為外面變得黏著難收拾的經驗呢？事實上，輕便雨衣發明人葉宗林先前就曾教授「輕便雨衣」正確收納法，近日在網路上引起廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 11:19:46
一名網友在Tik Tok貼文指出「這個輕便雨衣收拾的方法真的好用！」只見影片中，輕便雨衣發明人葉宗林表示「常常在路上看到有人穿輕便雨衣，結果穿一次就丟，那為什麼大家會穿一次就丟呢？因為輕便雨衣穿完濕搭搭的，很多人不會折疊，那這邊就再教大家怎麼20秒輕鬆收拾」。
「首先將雨衣脫下來之後先甩3下，先甩掉大部分的水分，然後用左手大拇指先壓住帽子的部分，接著開始將雨衣捲起來，並且留著手部袖子的地方，隨後將身體的地方一樣捲在手上，接著將手部袖子的地方像包襪子那樣把它包起來，如此一來外面就會是乾的，能輕鬆收納囉！」
影片曝光後，不少網友紛紛實測「太棒了！終於可以把雨衣放進包包裡面不會濕濕的」、「沒袋子裝只好放包包的時候真的不會弄濕很好，到家再拿出來曬就好，感恩教學」、「我以前都揉成一球塞在後車廂QQ，整個用錯」、「感謝教學，真的很方便」、「感謝您發明輕便雨衣，真的超實用的」、「是教大家在外時方便收納，不是要大家回家就直接收起來，回家還是要打開晾乾的」。（編輯：張嘉哲）