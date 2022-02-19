好市多退貨時「店員補1句」！她聽後反悔了：是我太愚蠢
美式賣場Costco好市多深受民眾喜愛，除了多樣化的大份量商品為賣點，爽快的退貨機制也受眾人稱讚，可有一位網友想退貨時，聽到店員默默飄出「這句話」，她聽後感慨萬千，立刻反悔不退了，並將整件事分享至網路，希望大家都能瞭解量力而為、不亂買亂退的觀念。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 15:50:26
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示近日在好市多失心瘋一連購買4盒大湖草莓，結帳後立刻在店外品嚐，可發現香氣、甜味與自己口味不符，便將沒開封的3盒拿去退貨。退貨過程中店員沒有多問什麼，熟練地處理單據、信用卡，最後直接將3盒草莓放在地上，這舉動嚇壞原PO，趕緊強調3盒草莓是「剛從賣場拿出來的」，並詢問此舉是否代表要丟掉，店員平靜地回覆「離開賣場的生鮮，會員要退貨，我們就是直接丟掉銷毀的！」
原PO聽完後放棄退貨，將4盒草莓一起搬回家，開始反思退貨行為「一直以來都知道好市多是無條件讓會員退貨的，我相信那些沒拆封沒使用過的商品，應該是有機會回到架上，但是生鮮食品、蔬菜、水果、牛奶、麵包⋯等等，就是一條路，直接進了垃圾桶」，「請大家退貨前，想想那些辛苦的小農、菜商、肉商、牛奶商⋯」，「我支持無條件退貨政策，也支持不浪費食物行為」。
網友見文章大讚原PO珍惜食物的好觀念「正確的想法跟觀念是很重要的，在台灣是真的很幸福，不要隨意浪費美味的食物」、「謝謝您的分享，這個世界需要善心善念正能量，真的應該珍惜食物，而且不要濫用店家提供無條件退貨的美意」、「珍惜食物～給讚」，部分人則不以為然，認為這是最基本的常識「不要亂買亂退我以為跟呼吸一樣不用教」、「如果重新放回架上才會令人傻眼吧」。 （編輯：李惠婷）