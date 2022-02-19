面試必問「何時能上班」！正解一堆人回錯：難怪薪水超低

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「後來我決定去他們公司了，於是打電話給那天面試我的主管，後來他竟然說，跟老闆討論後，覺得我的個性不太適合....我真的超生氣的，還是因為我說要考慮所以就不想要我了？ 昨天還有公司打給我，要我去面試我都拒絕了，結果現在被這樣打槍QQ！這樣錄取又拒絕是合理的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「超笨＝＝怎可能說還有其他間面試啊」、「沒到手的實質錄取通知前，一切都是假的，他們找到比你更適合人選」、「這禁忌蠻大啊，我都當面說你錄取，你還要去看其他公司，代表沒很想來」、「當場錄取還是要考慮，沒展現出積極企圖心，他們持續面試別人有人適合你就刷掉了」。
而先前也有網友在PTT熱議該話題，一名公司HR透露，其實只要給出「面試日開始計算兩週內的時間」即可，因為通常不可能過沒幾天就上班，公司還要跑流程就大概是這個時間，中間時間夠你去面試別家做出挑選，先來到手的錄取門票最後才有選擇權；而千萬別回「一切配合公司」，這顯示你完全是「隨時都可以」、「沒其他事情可做」，因為你的好配合，會讓公司察覺「你非常需要這份工作」、「你沒有選擇權」，所以也難怪很多人撇開產業不說，進到公司後預期薪資跟加薪幅度都相當有限，因為在這題你已經洩漏你的底牌了！（編輯：張嘉哲）