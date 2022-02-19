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面試必問「何時能上班」！正解一堆人回錯：難怪薪水超低

▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-19 17:46:35

求職的人都知道，面試是錄取工作最重要的環節之一，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉，因此從進公司甚至到結束，每一刻都必須注意自己的言行舉止以及應答。就有網友分享自己去面試公司時，結果當下就被錄取，但當被問到「何時能上班」時，卻因為回錯話而導致工作不翼而飛，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「投了很多履歷也面試了很多家，對於新鮮人來說真的很難，禮拜三面試了一家，主管直接說我錄取，問我什麼時候可以上班，我說因為還有別家公司要面試，可能要過幾天才能回覆他，他也說好，最晚今天給他回覆」。

後來我決定去他們公司了，於是打電話給那天面試我的主管，後來他竟然說，跟老闆討論後，覺得我的個性不太適合....我真的超生氣的，還是因為我說要考慮所以就不想要我了？ 昨天還有公司打給我，要我去面試我都拒絕了，結果現在被這樣打槍QQ！這樣錄取又拒絕是合理的嗎？」

▲原PO表示物價房價漲翻，公務員的地位與薪水是不是「跌落神壇」了，貼文一出，也有人反揭2關鍵，直呼「還是很爽」。（示意圖／翻攝pexels）
▲網友分享自己去面試時當場錄取，但透露還有其他間面試必須考慮，結果錄取竟然被取消。（示意圖／翻攝pexels）
貼文一出，網友紛紛回應「超笨＝＝怎可能說還有其他間面試啊」、「沒到手的實質錄取通知前，一切都是假的，他們找到比你更適合人選」、「這禁忌蠻大啊，我都當面說你錄取，你還要去看其他公司，代表沒很想來」、「當場錄取還是要考慮，沒展現出積極企圖心，他們持續面試別人有人適合你就刷掉了」。

而先前也有網友在PTT熱議該話題，一名公司HR透露，其實只要給出「面試日開始計算兩週內的時間」即可因為通常不可能過沒幾天就上班，公司還要跑流程就大概是這個時間，中間時間夠你去面試別家做出挑選，先來到手的錄取門票最後才有選擇權；而千萬別回「一切配合公司」，這顯示你完全是「隨時都可以」、「沒其他事情可做」，因為你的好配合，會讓公司察覺「你非常需要這份工作」、「你沒有選擇權」，所以也難怪很多人撇開產業不說，進到公司後預期薪資跟加薪幅度都相當有限，因為在這題你已經洩漏你的底牌了！（編輯：張嘉哲）

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