肉鋪賣「嬰兒肉鬆」嚇慘！真相曝光笑翻網：來1份6個月大
民眾吃稀飯時會加入各式配菜，而有多種口味的肉鬆便是選擇之一，就有網友在市場的店舖中發現一個超驚悚的口味「嬰兒肉鬆」，想像製作畫面後忍不住打了冷顫，不過照片發上網路令網友紛紛爆笑，趕緊解答此「嬰兒肉鬆」非彼「嬰兒肉鬆」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 19:12:28
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，照片中是一家店舖的招牌，上頭寫了各式肉鬆口味，包含普通肉鬆、旗魚鬆、海苔肉鬆，可最末尾的品項「嬰兒肉鬆」卻讓他嚇傻了，忍不住發上網路「這….太刺激了吧！不知道是什麼味道！」
網友見了立即解答，嬰兒肉鬆的釋義並非「用嬰兒做的肉鬆」，而是「做給嬰兒吃的肉鬆」，「其實是磨的比較細的肉鬆啦，怕寶寶還沒長齊牙齒」、「嬰兒吃的肉鬆吧！」、「嬰兒肉鬆=適合嬰兒吃的」。
部分網友則順著原PO的話講，搞笑回覆「找到少子化的原因了」、「baby圓之柱做的」、「泰國有喔 流產小孩做的」、「哇靠！這麼大一桶是要抓多少個嬰兒」、「老闆..來兩斤6個月的～」、「客人：為什麼最近都缺貨，老闆：因為少子化啊」、「吃了會回春嗎？（電影看太多）」。 （編輯：李惠婷）