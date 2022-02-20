面試官問「我女兒是你女兒媽」猜我是誰！她神回一句錄取
面試問題百百種，不少公司、企業會藉由提出各式問題，以此了解求職者能力或個性，成為是否錄取的重要關鍵之一。對此，大陸一間行銷公司招募實習生時，面試官突然提出「如果我女兒是你女兒的媽媽，那我是你的誰？」這道機智問題，其中一位求職者靠著精闢的解析，最終成功被錄取。
編輯中心/綜合報導
2022-02-20 15:46:00｜2022-02-20 15:57:00
綜合陸媒報導，大陸某間行銷公司正在招募實習生，到了面試最後一關只剩下3名求職者，但面試官突然拋出「如果我女兒是你女兒的媽媽，那麼我是你的誰？」這道機智問題。語畢，便給每個人15秒時間思考。
第一位求職者當場愣住，雖然很認真地進行思考，仍無法給出答案，因此慘被面試官淘汰；第二位求職者則緊張表示「這個問題並沒有確定的答案，如果我的女兒是你女兒的媽媽，那麼你有可能是我的爸爸。」說完後連自己也尷尬笑了，面試官隨即不失禮給予一個微笑。
直到最後一位女求職者，冷靜地回應解釋「這道題目確實沒有標準答案，若通過各種假設來說，答案可分成四種：一、如果我是女的，你是女的，那麼我是你媽媽；二、如果我是女的，你是男的，那麼我就是你的丈母娘；三、如果我是男的，你是女的，那麼我就是你爸爸；四、如果我是男的，你是男的，那麼我就是你老丈人。」
面試官聽完精闢的回答後十分滿意，甚至還鼓掌讚賞「這才是我想要的答案！」認為最後一位求職者的答案顯示出高情商，靈活多變的思緒備受面試官肯定。（編輯：陳雅雲）