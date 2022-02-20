兒半夜狂玩手機！爸怒開「干擾器」教訓 超慘代價曝光
現代手機與電腦已經相當普及，許多家長也對孩子超愛長時間使用3C感到苦惱。日前就有位法國爸爸決定使用「干擾器」教訓半夜玩手機的兒子，沒想到代價卻超慘痛。
編輯中心/綜合報導
2022-02-20 21:14:40｜2022-02-20 21:23:18
據外媒《UNILAD》報導，法國朗德省（Landes）一處名為梅桑熱（Messanges）的小鎮，每到凌晨三點時網路與行動電話服務都會出現斷訊，不少當地住戶也不斷向法國國家頻譜管理機構（ANFR）投訴。
沒想到ANFR派員到小鎮調查，真的在半夜找到訊號干擾源，是源自於一處民宅。隔日一早調查員也偕同警察拜訪干擾源的住戶，一行人表明來意後，住戶也立即坦承自己裝設了訊號干擾器，因為孩子在疫情時有網路成癮的狀況，半夜還在玩手機而不睡覺，才會出此下策。ANFR調查後發現，該住戶裝設的干擾器除了自家之外，更同時干擾到附近鄰居的網路訊號，才會導致投訴量暴增。
然而因為法國政府有相關規定，民眾不得持有、銷售或安裝各種訊號干擾器，因此該住戶的干擾器不但被沒收，還必須支付3萬歐元的罰款（約新台幣94.6萬元）以及450歐元的訊號干擾補償費用，更可能面臨6個月的牢獄之災。（編輯：潘毅）