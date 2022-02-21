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無印良品「熱門零食」一咬尷尬！老饕抖神吃法：超配啤酒

▲原PO買了無印良品一款熱門零食「小泡麵」，豈料一咬卻尷尬，貼文一出，也有內行分享正確吃法，大讚「配啤酒超讚」。（圖／翻攝MUJI 無印良品臉書粉專）
▲原PO買了無印良品一款熱門零食「小泡麵」，豈料一咬卻尷尬，貼文一出，也有內行分享正確吃法，大讚「配啤酒超讚」。（圖／翻攝MUJI 無印良品臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-02-21 09:24:58

日本品牌「MUJI 無印良品」主打簡約風格，在台灣擁有一票死忠粉絲喜愛，其店內除了販賣文具、生活用品、服飾衣物以外，還有不少食品，讓消費者選擇更加多樣；對此，就有一名網友買了無印良品一款熱門零食「小泡麵」，豈料一咬卻尷尬，貼文一出，也有內行分享正確吃法。

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該名網友在PTT以「無印的小包乾泡麵 那麼鹹 怎麼吃呀？」為題發文，表示他日前到無印良品買了即食迷你拉麵，買了「麻辣口味」、「韓式泡菜」兩種口味，一共12小包，但一吃才發現裡面的麵「已經調味好了」，她一咬覺得「好鹹」，但礙於麵調味好了，沒辦法做調整，因此好奇發問「不像王子麵可以自己調整，無印的小包乾泡麵那麼鹹怎麼吃呀」？

▲原PO購買無印良品「即食迷你拉麵」，豈料一吃覺得「好鹹」。（圖／翻攝自無印良品官網）
▲原PO購買無印良品「即食迷你拉麵」，豈料一吃覺得「好鹹」。（圖／翻攝自無印良品官網）
貼文一出，掀起熱議，「台灣人口味太清淡不適合」、「過水」、「一直都不好吃啊」；其中，也有網友分享「正確吃法」，「要泡水吃」、「那個麵是調味好的，泡熱水不用加調味，味道就足夠了」、「乾吃配啤酒」、「我都捏碎，然後加熱水，不用等直接吃，爆好吃」。

事實上，根據無印良品官網上的資訊，該款「即食迷你拉麵」一共有4種口味，分別是泰式酸辣、韓式泡菜、雞汁風味和麻辣風味，而細看外包裝，寫著「以韓式泡菜的風味，做為日常方便食用的零食，可熱水沖泡亦可直接食用」，因此無論是直接吃或是泡水都可以，端看民眾自身口味決定。（編輯：郭佩蓉）

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