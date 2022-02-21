拉麵店點「神秘小菜」下場笑翻萬人 國師唐綺陽也來朝聖
日式拉麵店菜色多元，更有小菜可以搭配。不過，有位網友就點了一道最熱門的小菜來吃，但他不小心說錯了，結果貼文曝光後，就連「台灣國師」星座專家唐綺陽都來朝聖，笑翻上萬位網友。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 10:32:53
提供網路搞笑梗圖的臉書粉專「姆士捲雜物誌」，日前分享一張有趣對話，可以看到有人傳訊息表示，「各位，我要去波蘭，我在拉麵店」，並PO出一張唐揚雞的照片，「結果我跟店員說，一份唐綺陽」，原來他竟然把菜名和我們的譽有「台灣國師」的星座專家唐綺陽搞混。
貼文一出，立刻被網友們笑翻瘋傳，「你木星逆行，不太適合點這個哦」、「毫無違合，剛想不起來炸雞的本名」、「今晚，我想來點…國師炸雞」、「確實真的每次點都會想到唐老師」、「唐陽雞酒屋的陰謀」、「說出口的那刻所有行星都開始逆行」。
沒想到，唐綺陽本人也來留言朝聖，「欸？看起來是大份的，XD！」就連好友炎亞綸也笑到不行「被洗腦了～」。
據了解，「唐揚」在日本是一種常見的烹調方式，將食材切成小塊後，再加入含有醬油、蒜、薑、糖等等調味料的混和物醃製，接著裹上蛋液、麵粉後才油炸而成，例如唐揚雞肉、唐揚魚塊等多種料理，而在台灣多間日式料理店也都可以品嚐的到。（編輯：詹鎰睿）