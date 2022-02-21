寒流來襲！外送哥冒雨取餐、遲到收店家負評 同行都怒了
寒流來襲，再加上華南雲系影響，全台各地都出現濕濕冷冷的天氣，對外送員來說更加辛苦。今（21）日凌晨，一名外送員就接到距離較遠的店家單子，結果一到店裡就被斥責「怎麼這麼慢啊！」更慘的是，還被店家給予負評，引起同行撻伐。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 11:49:34
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，21日半夜，有位外送員PO文表示，當天晚上又濕又冷，正想休息的他又突然接到2張單子，雖然是同一家羊肉店，但距離偏遠，大約8分鐘的車程，「在餐期間內我還是跑了」，怎料，一到現場就被男員工當場斥責「怎麼這麼慢啊？」。
原PO當下回應「下雨天單很多，視線不佳騎比較慢！」結果，對方不僅沒有幫忙寫餐點單號，事後還給予負評，「只跟我說單號就給我，也不幫我寫單號，沒多久就收到店家負評了」這讓他非常無奈，「不好意思，下次看到您（岡x羊肉）的單就讓您飛了…」。
貼文立刻引來同行撻伐，「你也可以負評他呀！」「是我就在他眼前棄了，再問他能不能動點腦」、「嫌慢？讓他繼續慢慢等其他外送員來」、「我還有被店家檢舉口罩鬆脫，結果1小時後我負評店家」、「八分鐘蠻遠的，下雨更遠」、「無法體諒外送員的店家，就等著訂單一直飛吧～」「態度差的店家需要大家的關心！」。（編輯：詹鎰睿）