為何駕照不再考手排？台人曝「真實原因」認了：絕不會選
許多人出社會後為了使用汽車代步，都會到駕訓班考駕照，不過可以選擇學習較複雜的手排車，或是現在普遍常見的自排車，兩種價位也不一樣，就有一名網友好奇問大家「駕照不考手排的原因？」貼文一出立即引起熱議，不少人秒點出關鍵在於「駕訓班學手排車貴」以及「學了以後高機率用不上」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 11:12:51
該名網友19日在PTT貼文，他以「駕照不考手排的原因？」為題，表示現今手排車較少見，且駕訓班學手排車的學費也比自排車貴，另外還有人是為了跟風才學自排車，因此好奇問：「大家不考手排的原因是什麼？」
貼文一出，網友紛紛留言，「考自排，以後電動車也沒有手排」、「其實手排真的增加很多駕駛樂趣」、「我是工作需求開貨車一定要考，用不到不用特地考啦，臨時叫你開，你就算知道怎麼開也不敢上路」、「吹冷氣，駕訓班手排車太爛沒冷氣自排才有」、「考手排比較好玩，可以帥氣打擋」。
另外，也有不少網友點出關鍵在於「駕訓班學手排車貴」以及「學了以後高機率用不上」，「手排貴1000，想成花1000體驗一輩子不會開的手排車就好」、「很多人離開駕訓班後就沒開過手排車」、「又不買手排車何必考手排駕照」、「沒機會開手排，加上手排駕訓班貴一千」、「多數車子就都非手排啊」、「考完手排一次也沒開過啊，都碼開自排」。（編輯：賴禹妡）