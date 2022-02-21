面試爽被錄取！她脫口講「1字」老闆猶豫了：應該誠實嗎

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沒想到這一回竟讓老闆十分猶豫，「說那這樣其他公司有錄取你，你不就會走掉嗎？說很喜歡我，希望我能當下確定是否會到職，確定的話他104要關掉了，也一直說不要到時候不來，前面有幾個求職者最後都沒來的樣子。」
原PO坦言該間公司並非她的第一志願，所以沒辦法給出肯定答案，「我是當下跟老闆說我回家跟家人討論一下，但老闆還是把104先關了，也一直希望我到職。老闆也一直問我投哪些公司，我沒很直接的講出是哪幾家」。文末她也好奇詢問「應該誠實回答他有哪些比較好，還是就說沒有投其他工作比較好？」
問題一出，隨即引來網友們搖頭直呼，「當場錄取基本上就蠻屎的，而且不給你時間考慮就是不尊重，這樣的話感覺未來也不會多尊重員工誒」、「我覺得這種說詞也算是某種情緒勒索欸…」、「這老闆說話完全站在自己的角度，聽了不太舒服」、「不要被面試官人情壓力」、「我之前面試兩間也都這樣，有夠可怕」。
但也有人緩頰，認為「我個人是覺得不會是屎缺，主管當初也急著錄取我進去，結果只是要填補一個空缺而已，工作內容也跟養米蟲沒什麼兩樣」、「我前陣子也是面試一間當場錄取，但我怕是屎缺，所以說要考慮，對方是沒刁難我就放我回家考慮，最後想說有就先去好了，目前做了半個月，超喜歡這份工作」。
原PO事後也在留言區更新後續，表示因得到最想去的公司錄取通知，所以決定婉拒老闆，但是老闆仍然不死心想再約談一次，「老闆也很直接的說如果是以個人規劃或那間公司比較好，當然很恭喜我，但如果也是差不多產業的就希望我能去他的公司...」讓她非常頭痛，但仍然會禮貌繼續婉拒。（編輯：陳雅雲）