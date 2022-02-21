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天冷熱飲瘋狂灌？行家抖出「正確喝法」：可可泡錯好幾年

▲不少人會透過「喝熱飲」來保暖，但營養師提醒，熱飲並非想到就喝，飲用前也需要了解它們內含的營養。（示意圖／取自unsplash）
▲不少人會透過「喝熱飲」來保暖，但營養師提醒，熱飲並非想到就喝，飲用前也需要了解它們內含的營養。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-21 13:13:10

冬季最強寒流來襲，且受華南雲雨區東移影響，台灣溼冷天氣恐怕會持續到週三，而面對低溫，不少人會透過「喝熱飲」來保暖，但營養師提醒，熱飲並非想到就喝，飲用前也需要了解它們內含的營養。

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營養師楊斯涵在臉書粉專發文提到，氣溫下降時，不少人想喝點溫暖的飲品祛寒暖和身體，為了讓民眾喝得更健康有效，她也針對幾項常見的「冬季熱飲」，分享一些營養小提醒。

第一，「薑」富含助抗發炎的薑辣素，對減緩關節發炎、預防癌細胞轉移有益，市售的薑母茶、薑汁奶茶等，因有辛辣口感，常添加黑糖、紅糖讓口感更好喝，但含糖量也增加，建議選擇少糖，並將奶茶替換為鮮奶；第二，「黑糖」的精緻度較冰糖、白砂糖、紅糖低，營養價值上，鈣、鉀、鎂含的量較高，鐵含量則和跟一般糖相等，天冷時會喝，主要因為溫熱、甜甜的黑糖飲，能讓身體比較保暖。

▲（圖／取自pixbay）
▲營養師提醒，可可中的咖啡因會「刺激交感神經系統」，導致心臟末梢的四肢溫度會降低，喝多反而會感覺「手腳冰冷」（示意圖／取自pixbay）
第三，「可可」主要提供「可可脂、 黃酮類抗氧化物」，而加工製成巧克力後糖量升高，值得注意的是，可可中的咖啡因會「刺激交感神經系統」，使血管收縮、血流量變少，導致心臟末梢的四肢溫度會降低，反而會感覺「手腳冰冷」，因此建議搭配「蛋白質」，如牛奶搭配沖泡，增加身體產熱效應。

第四，「芝麻」，黑芝麻主要為油脂，提供必須亞麻油酸，而鈣、鐵、膳食纖維及維生素E等，則比白芝麻多，市售芝麻糊、芝麻飲品，都須注意「含糖量」；第五，「桂圓及紅棗」屬水果類，原本就是醣類食物，桂圓是龍眼，曬過的龍眼乾，糖量、鉀量較高；紅棗富含鐵、膳食纖維，「10顆龍眼乾、10顆紅棗=1份水果」，平時食用時須注意用量；第六，「燒仙草」， 仙草茶加入地瓜粉或玉米粉勾芡成濃稠感，通常再搭配蜜紅豆、芋圓、地瓜圓等，所以醣量相較於仙草茶、仙草凍高。（編輯：張志浩）

【本文獲臉書粉絲團《楊斯涵營養師的美味生活》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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