天冷熱飲瘋狂灌？行家抖出「正確喝法」：可可泡錯好幾年

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第一，「薑」富含助抗發炎的薑辣素，對減緩關節發炎、預防癌細胞轉移有益，市售的薑母茶、薑汁奶茶等，因有辛辣口感，常添加黑糖、紅糖讓口感更好喝，但含糖量也增加，建議選擇少糖，並將奶茶替換為鮮奶；第二，「黑糖」的精緻度較冰糖、白砂糖、紅糖低，營養價值上，鈣、鉀、鎂含的量較高，鐵含量則和跟一般糖相等，天冷時會喝，主要因為溫熱、甜甜的黑糖飲，能讓身體比較保暖。
第三，「可可」主要提供「可可脂、 黃酮類抗氧化物」，而加工製成巧克力後糖量升高，值得注意的是，可可中的咖啡因會「刺激交感神經系統」，使血管收縮、血流量變少，導致心臟末梢的四肢溫度會降低，反而會感覺「手腳冰冷」，因此建議搭配「蛋白質」，如牛奶搭配沖泡，增加身體產熱效應。
第四，「芝麻」，黑芝麻主要為油脂，提供必須亞麻油酸，而鈣、鐵、膳食纖維及維生素E等，則比白芝麻多，市售芝麻糊、芝麻飲品，都須注意「含糖量」；第五，「桂圓及紅棗」屬水果類，原本就是醣類食物，桂圓是龍眼，曬過的龍眼乾，糖量、鉀量較高；紅棗富含鐵、膳食纖維，「10顆龍眼乾、10顆紅棗=1份水果」，平時食用時須注意用量；第六，「燒仙草」， 仙草茶加入地瓜粉或玉米粉勾芡成濃稠感，通常再搭配蜜紅豆、芋圓、地瓜圓等，所以醣量相較於仙草茶、仙草凍高。（編輯：張志浩）
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