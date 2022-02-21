開暖氣怕電費爆貴！內行1招「24H開兩個月」：不到300元
近日寒流襲台，不少人在家中做足抗冬準備，就有一名網友透露，他家中使用的是紅外線電暖器，無法想像連續開一個月的電費要花多少錢，貼文一出，許多網友留言勸原PO換成變頻冷暖冷氣機，就不用再擔心電費問題：「有一種東西叫變頻冷暖⋯夏天吹冷氣，冬天吹暖氣，開機24小時X2個月，電費280元有找！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 14:49:08
該名網友昨（20）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示最近寒流來襲，家中只好開紅外線電暖器來抵擋低溫，而過去時常看到網友PO出「開冷氣一個月電費多少」的貼文，想知道大家開電暖器一個月的電費大約多少錢？
貼文一出，網友紛紛留言，「大空間取暖的話，個人用過煤油暖爐就回不去了」、「真的很怕電費單來啊啊啊」、「去年冬天開暖氣電費要3000多，而且只有一台」、「暖氣設備都很耗電」、「這種更傷電，而且很危險的家電，別離床邊太靠近」、「這個比冷氣吃電更兇」、「開了5天就嚇到趕緊退貨了」。
不過，大部分網友都建議使用「冷暖型冷氣」，不但省錢又好用，「有一種東西叫變頻冷暖⋯夏天吹冷氣，冬天吹暖氣，開機24小時X2個月，電費280元有找」、「這種的吃電很可怕，我現在改冷氣冷暖功能真的電費差很多」、「除了冷暖氣機以外的暖電器都很耗電」、「這個的電費比冷暖變頻冷氣還高出好幾倍吧…」、「變頻冷暖機（保固7年）連續開一個月也不擔心電費」、「簡單說一樣的錢冷暖氣機可以多吹好久，冷暖變頻冬暖夏涼，帳單也不會可怕」、「變頻冷暖空調，電費才是王道」。（編輯：賴禹妡）