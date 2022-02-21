祈錦鈅道歉了！手寫信點莉婭、Keanna：未來盡力「避弦」

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祈錦鈅提到，「所有因為言詞上、語意上，沒有分際的錯誤所造成的誤會，都是我應該承擔的責任」，並感謝各界的批評指教，以及每一位願意花時間了解事情和表達想法的人，「不論正面或負面都是幫助我成長的能量，我會銘記於心」。
此外，祈錦鈅強調，「為了避免不必要的誤會紛爭甚至傷害，以後我會盡全力避開謝和弦夫婦」；最後她也再次聲明，「本人從來沒有也不曾想要介入任何人之間，僅為我的文句傳達讓人誤會，感到抱歉」，並希望在不久後的將來，能讓大家看到蛻變後的自己，「願大家能再給我一次機會重新認識我」。（編輯：張志浩）
祈錦鈅全文：
經過幾天的深思熟慮
我想公開誠懇地致上最深的歉意。
這段時間的沉寂讓大家擔心了
謝謝大家的關心和大眾的指教。
首先、我想對謝和弦夫妻表達我的歉意，
僅因為個人的言詞導致你們爭吵，
這是我始料不及且不願見到的.抱歉。
第二、針對浪費公眾媒體資源的部分，
我為自己輕浮的言行感到抱歉，
佔用大家許多時間，對不起！
第三、我想為我不當的言語造成戴一軒小姐困擾道歉！
雖然我有特意到妳的直播留言，也有私訊
但我認為還是有必要公開的表達歉意，對不起！
我知道再多的解釋，永遠信者恆信
所有因為言詞上語意上沒有分際的錯誤造成的誤會
而導致的謾罵，是我應該承擔的責任。
感謝各界對我的批評指教，
未來我會謹記此次錯誤並且時刻提醒自己。
我向來都很願意承擔自己犯的錯且負責
並且改正、謹慎交友、嚴以律己。
感謝每一位願意花時間了解事情和表達想法的人，
不論正面或負面都是幫助我成長的能量，我會銘記於心。
我會帶著這些失望與期待一起往前、改變和成長
希望在不久後的將來能讓大家看到蛻變的我
屆時，但願大家能再給我一次機會重新認識我。
為了避免不必要的誤會紛爭甚至傷害，
以後我會盡全力避開謝和弦夫婦。
最後強烈聲明，
本人從來沒有也不曾想要介入任何人之間。
僅為我的文句傳達讓人誤會，感到抱歉。