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祈錦鈅道歉了！手寫信點莉婭、Keanna：未來盡力「避弦」

▲祈錦鈅日前遭莉婭暗示介入謝和弦婚姻，沉寂幾日後今（21）日發出聲明道歉。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）
▲祈錦鈅日前遭莉婭暗示介入謝和弦婚姻，沉寂幾日後今（21）日發出聲明道歉。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-21 14:38:48

歌手謝和弦去年才和莉婭（陳緗妮）結婚，沒想到短短8個月就傳出婚變，另一位女主角則是被封為「G級周子瑜」的祈錦鈅，而雙方在經過多日的隔空對嗆後，祈錦鈅又在直播中不小心說錯話，惹謝和弦前妻Keanna不悅，沉澱幾天後，今（21）日祈錦鈅親自寫下手寫信，並提3點聲明道歉。

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祈錦鈅首先指出，「我想對謝和弦夫妻表達我的歉意，僅因為個人的言詞導致你們爭吵，這是我始料不及且不願見到的」；此外，由於自己「輕浮的言行」，導致「公眾媒體資源」的浪費，她也深感抱歉；最後針對Keanna的部分，祈錦鈅強調，「我想為我不當的言語造成戴一軒小姐困擾道歉，雖然我有特意到妳的直播留言以及私訊，但我認為還是有必要公開的表達歉意，對不起」！

▲祈錦鈅今（21）日發出手寫信道歉。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）
▲祈錦鈅今（21）日發出手寫信道歉。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）
祈錦鈅提到，「所有因為言詞上、語意上，沒有分際的錯誤所造成的誤會，都是我應該承擔的責任」，並感謝各界的批評指教，以及每一位願意花時間了解事情和表達想法的人，「不論正面或負面都是幫助我成長的能量，我會銘記於心」。

此外，祈錦鈅強調，「為了避免不必要的誤會紛爭甚至傷害，以後我會盡全力避開謝和弦夫婦」；最後她也再次聲明，「本人從來沒有也不曾想要介入任何人之間，僅為我的文句傳達讓人誤會，感到抱歉」，並希望在不久後的將來，能讓大家看到蛻變後的自己，「願大家能再給我一次機會重新認識我」。（編輯：張志浩） 

祈錦鈅全文：

經過幾天的深思熟慮

我想公開誠懇地致上最深的歉意。

這段時間的沉寂讓大家擔心了

謝謝大家的關心和大眾的指教。

首先、我想對謝和弦夫妻表達我的歉意，

僅因為個人的言詞導致你們爭吵，

這是我始料不及且不願見到的.抱歉。

第二、針對浪費公眾媒體資源的部分，

我為自己輕浮的言行感到抱歉，

佔用大家許多時間，對不起！

第三、我想為我不當的言語造成戴一軒小姐困擾道歉！

雖然我有特意到妳的直播留言，也有私訊

但我認為還是有必要公開的表達歉意，對不起！

我知道再多的解釋，永遠信者恆信

所有因為言詞上語意上沒有分際的錯誤造成的誤會

而導致的謾罵，是我應該承擔的責任。

感謝各界對我的批評指教，

未來我會謹記此次錯誤並且時刻提醒自己。

我向來都很願意承擔自己犯的錯且負責

並且改正、謹慎交友、嚴以律己。

感謝每一位願意花時間了解事情和表達想法的人，

不論正面或負面都是幫助我成長的能量，我會銘記於心。

我會帶著這些失望與期待一起往前、改變和成長

希望在不久後的將來能讓大家看到蛻變的我

屆時，但願大家能再給我一次機會重新認識我。

為了避免不必要的誤會紛爭甚至傷害，

以後我會盡全力避開謝和弦夫婦。

最後強烈聲明，

本人從來沒有也不曾想要介入任何人之間。

僅為我的文句傳達讓人誤會，感到抱歉。

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