一飛沖天！專家曝「升職、考試」6秘法　貴人運瞬間暴漲

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、富貴竹、文昌筆開運
2022文昌位：東南方，可以把富貴竹放置色彩鮮豔的陶瓷花盆中，再將你的心願寫在紅紙片上，貼在花盆靠近西南方那一面，也能在盆中點綴紫水晶、或是懸掛水晶文昌筆，可提升自己的腦力，升遷、考試的好運也就隨之而來。書桌擺置（或面向）家中的文昌位，也能有事半功倍之效。
2、粉晶七星陣
平時可在書桌或者辦公桌左邊擺上圓盆粉水晶樹，或是粉水晶七星陣。而在重要場合，配戴上粉晶飾品，能為你啟動人緣桃花，使你在工作中貴人運暴漲，升職的時候主管先想到你。考試的考生也能夠受到師長、應考老師的提點，使他們成為臨門一腳幫助你上榜的貴人。
3、空腹時喝陰陽水
考試前請連續7天早晨空腹喝一杯500cc的陰陽水，（熱開水加入冷開水各半），可以增加代謝，加強內在的能量，使氣色變好，令自己看起來神采奕奕，做事俐落，頭腦靈活。記得考試當天可不要喝，避免喝太多水，徒增內急的煩惱。
【針對考試的開運秘法】
1、配戴紫水晶或魁星踢鬥手鍊增加考運：
紫水晶可幫助人在思考時達到精神集中，提升腦筋活力。可以增加智慧、使得考運亨通、提高工作的能力，還能幫助思考、增強腦細胞活力；也可以消除失眠，加強睡眠品質。
2、臥室開運：
在臥室門牆上，左右各掛上九條九寸（27.5cm）的紅線
掛上紅線可對應到『山天大畜卦』使你聚集能量和智慧，每掛上一條時，就在心裡默念六字大明咒『唵嘛呢吧彌吽』，再冥想『準備的都考出來』，剩下的就是靜心準備。
3、魁星踢鬥手鍊：
魁星踢鬥是根據北斗七星佈局所設計，古代稱北斗七星是為帝王之星，它是掌管一個人的福禍、吉凶。手鍊上的鈦晶可招財，青金石可避邪，並有助舒緩緊張情緒、讓腦筋清醒，天河石則有助於溝通，珍珠可招貴人桃花，搭配銀質幸福星，更具有開運的能量。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。