火鍋內用驚「超噁BUG」！學生妹長大才察覺：交換口水了

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「就是我們在喝飲料的時候，杯子就會有我們的口水，然後去裝飲料時，用喝過的杯子去頂那個push的地方，大家頂一次就多一個人的口水…」她更加以形容「所以那裡就充滿了陌生人的口水！」
因此，原PO意識到問題後才改用手去擋著推，盡量不讓杯子碰到，但經過觀察後，她才發現其他人都真的用杯子在推，「有人也有發現這件事嗎？先強調我沒有口水病，是疫情期間才特別注意！」。
貼文一出，引起不少人共鳴「我也是這樣想，所以都用手去按」、「也是這樣想+1，所以都用手去頂」、「這個我也是用手指去按壓的，我覺得最多口水的是很多自己裝湯，那個湯匙放進碗裡面」、「我會手指放在邊緣這樣壓著，看來不少人和我一樣」。
但也有人表示，「杯緣不會碰到吧！是杯身才會抵住那裡，雖然我也是用手去按的」、「設計的就特別凹進去了、不會碰到杯緣」、「我小時候都用手去按，但每次都一定會噴到手，後來都用杯子按了」、「真的很在意的話，自己煮真的比較安心」、「我都用手隔著去碰，保護自己也保護別人，雖然真有毒也沒捨差就是了，感覺問題，到那個環境很難不去接觸別人的DNA」。（編輯：詹鎰睿）
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