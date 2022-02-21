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火鍋內用驚「超噁BUG」！學生妹長大才察覺：交換口水了

▲火鍋店飲料機「超噁BUG！」女大生長大後才發現：多人的口水。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲火鍋店飲料機「超噁BUG！」女大生長大後才發現：多人的口水。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-21 16:31:21

台灣人愛吃火鍋，再加上寒流來襲，各間火鍋店都擠滿人潮。不過，就有位女網友好奇詢問，火鍋店有一件令她深感噁心的地方，更形容是「充滿陌生人的口水」，貼文曝光後，引起網友另類討論。

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網路論壇Dcard，有位女網友PO文「我在火鍋店不小心和陌生人交換口水了…」她憂心解釋，大部分內用店家都有設置一台飲料機供客人飲用，但在裝飲料的動作，卻讓她產生疑慮。

「就是我們在喝飲料的時候，杯子就會有我們的口水，然後去裝飲料時，用喝過的杯子去頂那個push的地方，大家頂一次就多一個人的口水…」她更加以形容「所以那裡就充滿了陌生人的口水！」

▲火鍋店飲料機「超噁BUG！」女大生長大後才發現：多人的口水。（圖／翻攝Dcard）
▲不少人表示，不會用杯子邊緣去推，反而用手去幫忙擋。（圖／翻攝Dcard）
因此，原PO意識到問題後才改用手去擋著推，盡量不讓杯子碰到，但經過觀察後，她才發現其他人都真的用杯子在推，「有人也有發現這件事嗎？先強調我沒有口水病，是疫情期間才特別注意！」。

貼文一出，引起不少人共鳴「我也是這樣想，所以都用手去按」、「也是這樣想+1，所以都用手去頂」、「這個我也是用手指去按壓的，我覺得最多口水的是很多自己裝湯，那個湯匙放進碗裡面」、「我會手指放在邊緣這樣壓著，看來不少人和我一樣」。

但也有人表示，「杯緣不會碰到吧！是杯身才會抵住那裡，雖然我也是用手去按的」、「設計的就特別凹進去了、不會碰到杯緣」、「我小時候都用手去按，但每次都一定會噴到手，後來都用杯子按了」、「真的很在意的話，自己煮真的比較安心」、「我都用手隔著去碰，保護自己也保護別人，雖然真有毒也沒捨差就是了，感覺問題，到那個環境很難不去接觸別人的DNA」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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