肉類罐頭誰最強？老饕秒喊「2不敗王者」狂讚：並列第一
罐頭是許多人配粥、配飯的必備好物，不過罐頭口味百百種，到底哪個才是大家最愛的呢？近日就有網友好奇問「最頂的肉類罐頭是哪種」？貼文曝光立即引起熱烈討論，多數網友都點名鮪魚及鯡魚罐頭，留言狂讚：「鮪魚罐頭沒有之一」、「我最愛的還是鯡魚罐頭」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 07:06:10｜2022-02-22 07:07:15
該名網友21日在PTT貼文，他以「最頂的肉類罐頭是哪種」為題，表示之前買了一些豬肉罐頭想當滷肉飯吃，味道卻差強人意，近期則是買雞肉罐頭當雞肉飯吃，雖然有好吃一點，「可是一樣在微妙的範圍」，因此好奇問：「有什麼肉類罐頭是最頂的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「素瓜仔肉，吃吃看就知道了」、「當兵時的牛肉罐頭」、「紅燒鰻」、「不騙，真的國軍牛肉罐」、「肉醬罐頭真的沒有對手」、「喜歡竹筍辣油拌飯好吃」、「肉醬打趴一切」。
不過，網友多數都點名鮪魚及鯡魚罐頭，「油漬鮪魚第一名」、「鮪魚罐頭」、「絕對是鮪魚」、「鱈魚肝、油漬鮪魚我都愛」、「鮪魚罐頭沒有之一」、「醃鯡魚肉」、「鯡魚沒有之一」、「瑞典鯡魚罐頭」、「鯡魚罐頭吧」、「我最愛的還是鯡魚罐頭」。（編輯：賴禹妡）