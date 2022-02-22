寒流來不敢洗澡！他3天沒脫衣崩潰 內行推1神物：變天堂
中央氣象局指出，雖然今（22）日冷空氣有減弱的趨勢，不過程度上仍有大陸冷氣團的等級，且一直到24號各地都仍持續低溫，這種寒冷的天氣也讓許多網友直呼「不想洗澡！」對此有過來人建議可以在浴室安裝「暖風機」解決，更大讚：「暖風機是我買房子裝潢最值得的投資！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 10:08:10
近期這波寒流讓不少網友崩潰喊，「最近真的太冷，一脫衣服就冷到發抖，所以我已經兩天沒洗澡了」、「我脫個褲子就快受不了了，要怎麼上廁所啦」、「老實說我已經三天沒有洗澡了，有夠冷的，冷到我都不想脫衣服」、「又濕又冷，連動都不想動，更何況要把全身衣服脫掉，今天有多少人不洗澡？」
而許多網友都認為，若覺得冬天洗澡太冷，可以在浴室安裝「暖風機」，「暖風機很好用」、「裝了之後只會後悔太晚裝」、「我很怕冷，後來有了暖風機覺得是天堂」、「暖風機不只適用洗澡開，如廁也很好用，不為小孩也為大人裝一台試試吧」、「暖風機是我買房子裝潢最值得的投資」、「暖風機讓冬天的浴室變天堂」、「真的只後悔太晚裝」、「浴室暖風機跟免治馬桶真的必備，用過就回不去」。
另外，也有網友建議，「暖風機不要裝在淋浴間或浴缸上方，身上有水吹到風會冷」、「暖風機安裝在濕區上方會有反效果」、「濕區上方裝暖風機等於白裝喔，那些熱風吹到剛淋過熱水的皮膚上，你是不會覺得暖的」、「暖風機要裝在乾區，這是常識」。（編輯：賴禹妡）