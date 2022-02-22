在哪騎車像玩命？老司機「2縣市」一脫口！機車族全怒了
台灣素有機車王國之稱，往往一到尖峰時刻，路上就會塞爆車潮，因此道路的設計、騎士的駕駛道德格外重要，近日有網友也提到，自己在2次環島後，有發現某幾個縣市「特別難騎車」，因此想調查大家是否有討厭騎車的地方，其中有「2個縣市」狂被點名，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 10:38:31
原PO在Dcard以「最討厭在哪個縣市騎車」為題發文，提到自己有騎車2次環島經驗，每個縣市都已騎過，其中令他最有印象的，就是「台北」，「因為汽機車爭道每天都有，上下班時間必塞，且每個紅綠燈都超久，加上常下雨，根本就不想騎車」。
其次則是「新竹」，原PO提到，「在新竹待6年，還是不能習慣新竹的風，風大到騎車會側偏，好幾次被吹到車道偏移超級危險，雖然不常下雨，但風大加很冷也會不想騎車」；說完自己的想法，他也發問「有沒有什麼在地獨有的，讓你討厭騎車的事」？
貼文一出，不少機車族湧入留言區，其中「台北」和「台南」被多次提名，「台北一堆什麼河堤便道繞來繞去」、「台南絕對第一，台北人至少守規矩」、「台南騎完會覺得，違規和安全只能2選1嗎」、「覺得台南規劃不好，人又亂衝亂騎」、「台北太多禁行機車」、「台北騎個車都要在平地繞來繞去」。（編輯：張志浩）