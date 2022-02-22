周子瑜2年前畫面瘋傳！服務員「表情藏彩蛋」 笑翻全場
目前正在南韓發展的台灣女星周子瑜，日前傳出未和團體「TWICE」續約，將以單飛不解散的方式發展，未來動向引起外界關注。不過，網路上就流傳一段周子瑜現身機場的片段，結果服務員的表情，意外掀起大家熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 11:56:17
網路學生論壇Dcard，有位網友PO文分享一段影片，並加以形容「親眼看到周子瑜是什麼感覺？」可以從畫面看到，周子瑜現身機場並將護照交給空服員後，接著再轉頭望向粉絲點頭致意，結果周子瑜一離開，空服員立刻轉頭，並以震驚又誇張的表情望向同事，一臉震驚的說著「WOW！」
短短4秒的畫面，立刻登上Dcard熱門，大家紛紛笑翻「影片裡的女生反應好真實」、「那個轉頭，那個秀髮，那個點頭，那個恰到好處的角度，就連隔著螢幕的我都在哇噢」、「親眼看到應該會嚇傻，怎麼可以這麼美」、「天啊好仙好漂亮」、「本人真的美到無法形容…之前去擊掌會，進去看到子瑜整個在發光」、「好漂亮哦！要我估計是臉紅到不行哈哈哈」。
據專業網友在底下解釋，該影片拍攝時間大約在兩年前，「這是大概feel special之前的影片了，那時候還不知道疫情為何物」、「如果是疫情時拍的話，別說子瑜，連那位工作人員的臉都被口罩遮住了」。（編輯：詹鎰睿）
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