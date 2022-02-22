不吃辣的千萬別買！全聯獨賣杜汶澤「18禁」三級麻辣鴨血
港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」，今（22）日攜手全聯福利中心，獨家開賣號稱全宇宙最辣的麻辣鴨血，挑戰台灣人嗜辣程度。杜汶澤現場透露，當初和老婆田蕊妮還在交往時欲「擒賊先擒王」，但每次請岳父吃飯時，都被無辣不歡的父女倆嫌不夠辣，直到在台灣買到受認證的辣椒醬才擄獲芳心。他移民來台後愛上麻辣鴨血，進而找廠商研發自製販售回香港，還在包裝上寫明「18歲以下人士不宜食用」，創下2小時內賣光2萬包紀錄，一夕爆紅。如今特製更香、更濃的「三級總統辣麻辣鴨血」，搭配溫和版的「一級鄉民辣麻辣鴨血」，專攻極端需求，明2/22起將於全台上千家全聯門市限量開賣，杜汶澤自豪嗆聲「不吃辣的人千萬不要買！」
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-22 18:02:28
由於香港沒有鴨血、肥腸、寬粉等食材，集其大成的「麻辣鴨血」助攻小杜良品，成為「香港最大鴨血進口商」，杜汶澤驕傲地表示台灣給了他冠軍，並現場親自示範烹煮「三級總統辣麻辣鴨血」。
他坦言自己不愛青江菜口感，分享個人調理撇步說「只要切得細一點，加入麻辣鴨血就很對味」，一邊展現俐落刀工卻笑虧「不用像謝霆鋒切得那麼快，切那那麼快不好吃」，令大家莞爾一笑。
全聯行銷協理劉鴻徵透露台灣人有多愛吃鍋？「統計台灣餐廳發現6成以上都是火鍋店」。而且台灣人愛吃辣眾所皆知，根據內部數據統計，全聯熱銷的泡麵與火鍋湯底，尤以麻辣佔大宗，他分享去年度常溫火鍋湯底熱銷前10名中，「前6名都是麻辣口味」。而去年度泡麵Top 10排行榜，「農心辛拉麵」賣了將近300萬包衝上第3名；而名列第8位的「營多印尼辣味炒麵」，也有將近150萬包年銷量。
劉協理進一步分享麻辣商機從早期的香辣牛肉麵、辣味泡麵，如今面貌更多元，如近期推出的愛之味麻婆豆腐，及去年底新上市的味味一品麻辣臭豆腐碗麵，「甚至麻辣魚皮、麻辣魷魚乾等商品也很受寵」。他透露昨天試吃了杜導的三級總統辣麻辣鴨血，以略帶求饒的語氣直呼「啊呀不得了，保證你從未在全聯買過這麼辣」，挑戰台灣人嗜辣程度。