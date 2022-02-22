288匹馬力、排氣聲浪四段調整，Ford全新Ranger Raptor問世！

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全新一代Ranger Raptor將更專注於提升越野性能，透過全新由Ford Performance調校懸吊系統、全新具備兩段加力箱與前後差速器鎖定功能之四輪傳動系統，以及更強大動力，打造出史上最先進的Ranger。
在大家最關注的動力性能部分，Ranger Raptor搭載全新的3.0升EcoBoost雙渦輪增壓V6汽油引擎，並且由Ford Performance進行調校，可輸出288ps最大馬力與491Nm最大馬力。其中全新引擎本體採石墨鐵材質，較傳統鐵鑄件在剛性與硬度上都提升了75%。同時在Ford GT與Focus ST上搭載配置可防渦輪遲滯的偏時點火系統，也同樣應用在Ranger Raptor，該系統在Baja模式下，當駕駛將油門鬆開後，還可以讓渦輪增壓器持續運轉維持增壓3秒，當駕駛在重新踩下油門時可以保持充足的動力，以利出彎後的加速，且搭配之10速自排變速系統之齒比也對應渦輪增壓系統的增壓曲線進行優化，讓動力銜接更為順暢飽滿，也讓Ranger Raptor更能夠在各種不同路面上輕鬆奔馳。同時為提供更好的聽覺享受，Ford還為它配上了電子主動式排氣系統，具備Qulet安靜、Normal一般、Sport運動與Baja高速越野四種模式可選，駕駛者可藉由方向盤上的按鈕切換，其中Baja模式下，可營造出接近於直通式排氣管的澎湃聲浪，適合在空曠無人的野外使用。此外，2023年起，Ranger Raptor還將提供2.0升EcoBlue 雙渦輪增壓柴油引擎，但更詳細細節會在日後公布。
從 2023 年起，下一代 Ranger Raptor 將繼續使用當前的2.0升EcoBlue雙渦輪增壓柴油發動機，更多細節將在新車型正式發表前公布。
與全新Ranger相比，Ranger Raptor有著專屬的底盤，並導入了Raptor系列的專屬強化套件，包括C柱、貨斗、備胎，以及保險桿、減震塔與後避震連接結構都予以強化，讓Ranger Raptor具備更強地越野能力。全新設計的長行程懸吊系統，包括上下支臂、連桿都採鋁合金打造，可強化在崎嶇地形上的操控性。
並且升級搭載Ford Performance調校FOX ® Live Valve避震系統，具備電子可變阻尼功能，可對應不同駕駛模式，精準調整避震阻尼，在避震器壓縮時，還可提供足夠的支撐力，得以應付各種不同路面，兼顧一般道路與越野使用，精準對應路不同況，減少50%震動。此外，為防止懸吊系統嚴重觸底，經過賽事驗證的FOX觸底控制，可在避震器最後25%的衝擊行程中，提供最大的阻尼係數，同時後避震器也經過強化，提供Ranger Raptor在飛越後劇烈下降時維持車輛的穩定性，四支避震器會迅速調整最適切的阻尼力道，讓車輛無論在一般道路獲賽道上都有相同的高穩定性。
為保護車底機械結構，底盤前下護板的尺寸幾乎是一般Ranger的兩倍，且以2.3mm的高強度鋼板製成，並與引擎下護板與加力箱護板相結合，可保護引擎油底殼、散熱系統、轉向系統、前差速器等機件。並在車前後都設有雙拖車勾設計，以利在越野活動時脫困使用。
Ranger Raptor 首次配備了先進的全時四輪傳動系統，配置全新電子兩段式加力箱，以及具備前後差速器鎖定功能，且導入沙漠賽車概念，設有Baja高速越野模式，可提供車輛高速越野行駛能力，系統會適切整合引擎、變速箱與ABS煞車等系統，來提供車輛足夠的循跡與穩定。同時，具備包括：Normal一般、Sport運動、Slippery防滑等三種對應一般道路，以及Rock crawl岩石攀登、Sand沙地、Mud/Ruts泥濘/車轍與Baja高速越野等四種對應越野路面之共七種動態模式可選擇。此外，Ranger Raptor也搭載了Trail Control越野巡航控制系統，可在32km/h以下設定行駛車速，讓駕駛可以不需要控制油門與煞車，只需專注於轉向，以利通過崎嶇路面。
Ranger Raptor在外觀上仍維持新一代Ranger的基本樣貌，車頭水箱護罩偌大的「FORD」字樣是Ford新世代皮卡的家族特色，外擴的輪拱與C字形頭尾燈，以及獨立堅固地保險桿，都彰顯了霸氣；並配置了句LED日行燈的矩陣式LED頭燈，17吋鋁合金圈堅固、散熱、空氣力學與耐用度，以對應其越野特性，車側鑄鋁製登車踏板除了有保護作用也提供上下車便利性，車尾保桿則將登車踏板與拖車勾整合在一起，以避免影響離去角，一切設計都是為了強化越野能力。
進入座艙，Ranger Raptor以黑色搭配橘色為基調，方向盤與座椅都有Raptor字樣以示身分，同時與Ranger相同配有12.4吋數位化儀錶與最新的12吋直立中央觸控螢幕，以及Ford新一代的SYNC 4A車載系統與具10支揚聲器支B&O音響。
Raptor之名源自北美，自Ford以高速越野為訴求打造以來，Ford便將其應用於高性能皮卡與SUV命名上，2018年Ford Performance打造之首代Ranger Raptor，於各市場獲得廣大迴響，而全新Ranger Raptor發表後，將陸續導入全球各市場，並預計在2022年夏天開始交車。