買烤玉米台語喊「1字」！內行一聽秒讚懂買：是行家術語
不少人喜歡在夜市買烤玉米，金黃的玉米被烤得焦香，令人看了食指大動，不過一名網友表示，他在購買烤玉米時，無意間聽到另一名顧客向老闆指定要「卡季」的玉米，讓他好奇這是什麼意思？貼文曝光後，釣出許多內行網友幫忙解釋：「嫩的意思，ㄐ一薑就是嫩薑」、「就嫩啊，也蠻懂點的，我也覺得嫩的比較好吃」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 07:50:02
該名網友昨（22）日在PTT發文，他以「台語很季的意思是什麼？」為題，表示剛剛在烤玉米時，聽到有人對老闆說要「卡季」的玉米，讓他好奇「季」到底是什麼意思，「比較硬還是比較軟？有台語高手可以解惑嗎？謝謝大家」。
貼文一出，網友紛紛留言，「烤久一點焦一點的意思吧」、「現炸，可是烤玉米為啥會說現炸」、「比較重的意思，就是挑大支的」、「卡恰？比較焦一點」、「很季就是現炸吧」、「很季就是現炸啊，不要炸好放在旁邊的」。
不過，也有內行網友解釋，「嫩啦」、「嫩的意思吧」、「嫩的意思，ㄐ一薑就是嫩薑」、「很嫩的意思，也可以用來形容菜鳥」、「嫩，鼻音的季」、「卡寄（有鼻音），是卡嫩的意思啦」、「幼嫩的意思」、「軟、嫰」、「就嫩啊，也蠻懂點的，我也覺得嫩的比較好吃」。
事實上，根據教育部臺灣閩南語常用詞辭典指出，「茈」讀音唸作tsínn，有幼、嫩、未成熟、年輕，也有稚嫩、經驗少的、資歷淺的意思。（編輯：賴禹妡）