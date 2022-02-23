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15歲兒偷車撞傷人！護理師「脊椎全斷」　父母1句引怒火

▲15歲兒子撞攤護理師後，父母卻上網求助如何脫產。（示意圖非當事人／取自unsplash）
▲15歲兒子撞攤護理師後，父母卻上網求助如何脫產。（示意圖非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-23 11:13:14｜2022-02-23 12:00:02

許多人遇到困難時，會在臉書上求助發問，並且也有許多熱心網友會提供意見，但最近一篇貼文卻表示，友人15歲的兒子行竊偷車，卻意外將一名21歲護理師撞癱，但父母卻著急詢問該如何脫產才免賠償？讓不少網友瞬間氣翻。

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▲該篇貼文瞬間引發網友怒火。（圖／截取自《爆系知識家》）
▲該篇貼文瞬間引發網友怒火。（圖／截取自《爆系知識家》）
根據原PO於臉書「爆系知識家」貼文，表示自己有位朋友的15歲兒子，從小個性叛逆不受管教，但由於父母都忙著工作，怎麼管都真的管不住，2人也陸續幫兒子收拾過許多爛攤子。但前兩天，又接獲警察通知，未成年的兒子趁路人下車買飲料沒熄火時，想要將機車騎走，卻不慎撞傷一名年輕護理師。

而年僅21歲的護理師，遭大力撞擊後「車禍傷勢很嚴重，脊椎完全斷掉，醫生說下輩子是下半身癱瘓確定」，不料，下一秒原PO則表示，好友著急的想要詢問，「我朋友很著急的想問，有沒有什麼方法，他跟他老婆能脫產？不然這個真的會連退休金、房地產都賠不完，謝謝各位」。

不少網友氣憤的表示「撞到人不負責，還想著脫產，也太沒良心了」、「本來以為養出這種兒子已經很糟了,但看完他老爸的發言後,覺得老爸比兒子還壞」、「倒楣的21歲護理師」、「奉勸那位護理師向法院申請假扣押，讓那對夫妻無法脫產，養不教父之……，都會說忙著工作，這父母本身有問題」。（編輯：鍾怡婷）

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