動不動就發飆！日「暴走老人」增　專家：前額葉萎縮所致

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年來時常能在新聞中看見，日本老年人在電車上對著學生咆哮「明明很年輕做什麼位置！快把座位讓出來」；或是到餐廳用餐時，對該餐廳的店長進行30分鐘以上的「指導」。日本報導指出，年長者向客服中心或是餐廳、商店無理取鬧的客訴，抑或是惡意檢舉的行為有激增的現象。根據調查指出，有70%的服務業在過去一年曾碰過客人做出困擾的舉動，其中做出惡意檢舉的項目中，以年長者佔大多數。
除了「脾氣暴躁」的舉動之外，老年人犯罪傾向也有升高的現象。從官方統計來看，根據日本法務省「犯罪白書」的數據，老年人犯罪件數從20年前約一年300件，急速增加至一年1萬3000件，從以每10萬名老年人的犯罪比例來看，在20年之間也增加了10倍以上，且仍在直線上升中。而犯罪事件包括性騷擾、暴力、賣春、跟蹤、偷竊等。
擔任企業講師的援川聰甚至將這些「暴走老人」分類，像是通常有高學歷，退休前所得高、職位高的「理論型冷靜老人」，通常以豐富知識及談判力做為武器，客訴不是為了金錢，而是「指導後輩」。還有過去忽略家庭、退休後要像家人彰顯自己厲害之處的贖罪老人；強調身體老化，應接受特殊待遇的老人；或是花幾個小時講過往的尬聊老人等。
日本芥川獎得主、紀實小說家藤原智美觀察指出，會造成這樣的背景在於老年人對社會快速演變的焦慮，這種焦慮感讓他們發現自己與社會格格不入，甚至會認為自己的暴走行徑是在教訓晚輩。
不過日本法定退休年齡延後為65歲，有不少60歲的老年人們仍在工作，又怎麼變成「暴走老人」呢？
精神科醫師和田秀樹表示，隨著年齡增長，荷爾蒙分泌減少，而讓情緒趨於穩定，但同時也因為前額葉老化萎縮，導致難以控制情緒，越來越容易理智斷線。醫學博士奧村步指出，前額葉萎縮的人會更具攻擊性，導致更被人孤立。也有醫生建議，能透過冥想、運動等鍛練前額葉，平常也可以培養興趣，例如讀書、做農活、做義工，或是多運動，來減少「被孤立」的感覺。