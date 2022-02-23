2022年「5星座」必脫單！命理師曝關鍵時刻：好桃花來了

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當今年象徵愛情的金星路過巨蟹座的心靈宮位，這段時間，你天生的母性特質受到金星柔美的光環加持，從內到外閃耀著讓人無法移開眼球的動人光芒。許久不見的異性、或是職場上的工作夥伴，像是著了魔一般的被你吸引，對單身的你萌生想要深入瞭解的想法，約會的邀約接踵而至，面對這樣的情況可別被嚇到，把握機會多將你平常隱藏的真性情都展現出來，約會的時候噴上能為你氣質加分的香水、畫上增添魅力的妝容，徹底擄獲對方的心。桃花降臨時愛情擋都擋不住！
從現在起就著手開始尋找最適合你的外表穿搭，同時也和過往情傷和解，展露你原本的光芒，也許在今年六月底之後，你已經悄悄擄獲某人的心。
第四名、雙子座
當今年木星點亮雙子座的人際宮位時，原本就能言善道的你，在舉手投足之間多了一股無法言喻的吸引力，從前的舊識、職場上的夥伴就像挖到寶ㄧ樣驚喜。一時之間，你的辦公桌上有吃不完的巧克力、手機里回不完的約會邀請、社群網站上突然多出許多追蹤與關注的人，你的人氣居高不下，千萬別被這樣的盛況嚇到，挑出幾個優質的對象來約會，說不定就此遇到你的正緣桃花，感情觀和你特別ㄧ致，談起一場羨煞旁人的夏日甜蜜戀情。
持續的保持你聰明伶俐的模樣，友人牽線的聚會不要拒絕，因為你永遠都不會知道，月老何時何地會你和某人的紅線綁在一起，有機會在今年五月將和命定正緣緣牽ㄧ生。
第三名、金牛座
今年當金星回歸金牛座的命宮，有愛神能量進駐生活的你，走起路來如沐春風、自信爆棚，路過的行人都忍不住對你行回頭禮。過去的你，可能有不少約會的對象，卻沒有一個能夠打動你的人，而你也一直在觀望著更好的人出現，月老聽見你的心聲，你將遇到讓你想要緣定一生的對象，背景、條件、年紀都是你夢寐以求的理想型，相處時給你滿滿的呵護與安全感，在他面前你能徹底卸下心防大聊心裡話，你也無懼他會如何看待你，你們的相遇就像是注定要遇見彼此ㄧ樣甜蜜。
也許你比較保守或是不敢有所行動，但當你選擇踏出第一步的時候，你就已經在創造愛情奇跡。今天四月左右之後如果有人主動邀約盡量赴約，即便相處過後無法當情侶，也可以多個朋友喔！
第二名、射手座
今年當火星點燃射手座的戀愛宮位，讓原本個性就討人喜愛的你，有了火星能量更加引人注目，讓那些默默在遠處觀望你的異性，鼓氣勇氣來向你提出約會邀請、你也容易在不經意間邂逅你的命定正緣，可能是搭公交車時、或是你平時喜愛出入的場所的時候，這個對象與你性格互補的恰到好處，相處時就連不說話都能感受到對彼此的愛意與照顧的心，一時之間，你儂我儂，情到深處。
條件優秀的你可別預設對方該是什麼樣子，可別太快就把對方下定論，也許一不小心就讓一段好姻緣溜走，今年五月前後就可以多到你有興趣的場所走動，做好準備讓愛神為你帶路，走向你的最佳拍擋。
第一名、白羊座
今年當幸運星木星換座到白羊座命宮之時，火星也在同時間也回歸，你整個就是一個超級發電機，你的身邊會出現不少優質的正緣桃花，先前與你糾纏甚久的爛桃花會逐漸消失，遠離你的生活。你會有機會遇到一朵質量上乘的桃花，不管條件、背景、年紀上都是你的理想型，甚至連興趣都和你相去不遠。在他面前你完全可以做你自己，不必維持完美的形象，光是這一點就足夠讓你想要黏在他身邊一輩子。
趁著五月春夏交接之際，多往戶外跑吧！衝浪、攀岩、騎自行車、露營、登山都可以嘗試，健康的膚色將吸引到欣賞你的對象，讓你們艷陽下譜出一場夏日戀曲。（編輯：潘毅）
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