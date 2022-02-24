冷凍水餃霸主竟是它？網讚內餡爆多汁：「標哥別看排行」

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許多買過台糖冷凍水餃的網友表示：「高麗菜跟豬肉比例平均，調味對我來說蠻剛好的，不會太鹹太油」、「台糖的水餃是比較小顆那種，一口一顆剛剛好，不過內餡很多汁」。調味適宜不過鹹，成為台糖勝出主因。同樣因內餡被關注的還有人氣品牌及第，有網友將兩者拿來評比，認為「喜歡皮薄肉紮實的選及第，喜歡皮有口感一點的選台糖」。
賣水餃賣到上市上櫃的八方雲集，網路聲量排第三名，口味豐富選擇多，水餃品質普遍受到好評：「推薦買八方雲集的冷凍水餃，比市架上的水餃好吃料多」，但也有人反推：「覺得八方皮有點厚」，建議喜歡皮薄口感的民眾可以避雷。
重新上市的灣仔碼頭成功奪回一席之地，以口味較重的內餡為特點，特殊口味如「辣子雞」人氣頗高，買過的網友認為：「水餃內餡本身味道偏重，因為我自己不沾醬，所以覺得灣仔特別好吃」、「很喜歡吃灣仔碼頭的辣子雞水餃，辣辣的口感很特別」。
冷凍水餃除了水煮、煎煮，「餓童日記」粉專也分享一招懶人蒸吃法，先在盤底噴些油，冷凍餃子過一下冷開水，讓表面都沾濕，再放入電鍋蒸15分鐘，掀開鍋蓋散掉水氣後，再燜5分鐘。以麻辣醬、醬油、醋調成沾醬，蒸的水餃也很好吃。
市售冷凍水餃口味百百種，民眾的心頭好、首選還是最經典的韭菜、高麗菜，網友大推：「適量的韭菜可以襯托肉的鮮甜」、「高麗菜豐富了水餃內餡的口感」。鮮蝦口味也是榜上有名，蝦子的鮮甜為水餃湯汁增色不少，愛吃海鮮的網友直呼：「鮮蝦的鮮味搭配豬肉的飽滿肉汁，堪稱完美絕配」、「蝦仁彈牙有嚼勁，湯汁更鮮甜甘美」。