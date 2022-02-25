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冷凍水餃只會水煮？網瘋「4大熱門吃法」：好吃到舔盤子

▲冷凍水餃是家庭冰箱常備品，除了水煮沾醬油，還有醋椒水餃、懶人蒸煮等吃法。（圖／翻攝小紅書）
▲冷凍水餃是家庭冰箱常備品，除了水煮沾醬油，還有醋椒水餃、懶人蒸煮等吃法。（圖／翻攝小紅書）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-25 13:43:40｜2022-02-25 14:01:53

冷凍水餃是家戶必備好物，無論是下班趕接送、假日懶得煮、月底要吃土，沒有什麼是一包水餃不能解決的，如果有，那就兩包。只是冷凍水餃吃來吃去，多是高麗菜、韭菜、鮮蝦口味，很快就膩了。《NOWnews今日新聞》整理網路熱門吃法，就有試過網友表示：「好吃到舔盤子」。

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■水餃不破煮法
冷凍水餃怎麼煮才不會破皮，網友分享「祖傳秘方」，不用分批加冷水、也不用時不時拿湯勺攪開，超懶但超神的煮法，就是整鍋熱水煮開後先加兩滴油，放入水餃、蓋上鍋蓋，轉中火燜煮7至8分鐘，屆時水餃熟透且不會破皮，不妨試試。

■吃法1：醋椒水餃
在《小紅書》上頗具人氣的何大廚，分享私藏的「醋椒水餃」吃法，吸引超過6.4萬人按讚。作法簡單，水滾加5克鹽、下水餃，開著大火、用勺子輕攪，待水再次煮滾時加點冷水，蓋上鍋蓋用中火續煮至熟。

湯底「醋椒水」是用2勺香醋、3克白胡椒粉、3克香油、1勺醬油、適量蔥花及香菜末，都先倒進碗裡，再用熱水沖開，最後放入煮熟的水餃就大功告成。

▲將調味料、蔥花及香菜末倒進碗裡，再用熱水沖開，最後放入煮熟的水餃、燙個小油菜，冷凍水餃吃得像上館子。（圖／翻攝小紅書）
▲將調味料、蔥花及香菜末倒進碗裡，再用熱水沖開，最後放入煮熟的水餃、燙個小油菜，冷凍水餃吃得像上館子。（圖／翻攝小紅書）
▲何大廚分享「醋椒水餃」，私藏吃法超過6.4萬人按讚。（圖／翻攝小紅書）
▲何大廚分享「醋椒水餃」，私藏吃法超過6.4萬人按讚。（圖／翻攝小紅書）
■吃法2：酸湯水餃
擁有32萬粉絲的「棉花糖」，也分享百吃不膩的水餃作法。第一道酸湯水餃作法和醋椒水餃煮法相似，將水餃煮熟、撈出放到碗中，在煮水餃的過程，可以趁機調製「酸湯」，辣椒粉、蒜末、蔥花、芝麻各1勺放碗裡，淋上熱油，再加1勺淡醬油、2勺香醋、適量鹽與雞粉拌勻，將調好的酸湯舀幾匙到盛放水餃的碗中即可。

▲酸湯水餃很開胃，網友試做回饋有不少好評，但也有人覺得太酸，比例需要多次嘗試拿捏。（圖／翻攝小紅書）
▲酸湯水餃很開胃，網友試做回饋有不少好評，但也有人覺得太酸，比例需要多次嘗試拿捏。（圖／翻攝小紅書）
■吃法3：香辣孜然水餃
喜歡重口味的必做這道，同樣趁水餃煮熟過程中，調製香辣孜然醬，取適量辣椒粉、白芝麻、孜然粉到碗中，澆淋熱油，再加1勺淡醬油、1勺香醋、半勺糖、適量鹽及雞粉拌勻，就能將調好的孜然醬淋上水餃吃。

▲愛吃重口味的可試試看「香辣孜然水餃」。（圖／翻攝小紅書）
▲愛吃重口味的可試試看「香辣孜然水餃」。（圖／翻攝小紅書）
■吃法4：懶人蒸吃
如果不想太費工，「餓童日記」粉專分享一招懶人蒸吃法，先在盤底噴些油，冷凍餃子過一下冷開水，讓水餃表面都沾濕，再放入電鍋蒸15分鐘，掀開鍋蓋散掉水氣後，續燜5分鐘。以麻辣醬、醬油、醋調成沾醬，蒸的水餃也很好吃。

▲冷凍水餃可水煮、做成煎餃之外，也能蒸煮，吃法多元。（圖／取自「餓童日記」粉專）
▲冷凍水餃可水煮、做成煎餃之外，也能蒸煮，吃法多元。（圖／取自「餓童日記」粉專）

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