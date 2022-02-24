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衛福部南投醫院心臟內科黃祺耀醫師表示，大約九成主動脈剝離的患者會出現胸痛的症狀，此胸痛常是突發性、劇烈疼痛的（會痛到冒冷汗），而疼痛的位置會視血管剝離位置不同，而可能會轉移到後背、下腹部、肩頸等的位置。
此外，約有六成的患者常合併有高血壓的症狀，其他症狀如心跳增加、注意力不集中、活動力減少、呼吸困難等均可能出現；嚴重的情況下，主動脈剝離還會造成血管流動受阻而致使器官缺血（梗塞），產生休克、昏迷、周邊缺血、中風、心肌缺氧、腸壞死等嚴重併發症。
依主動脈剝離區域治療 對症下藥防憾事
黃祺耀醫師指出，急性主動脈剝離的治療，依據主動脈剝離的區域而選擇內科藥物和外科手術治療。若剝離的區域有包含升主動脈及主動脈弓時，此型的主動脈剝離容易破裂出血及心包填塞死亡，建議以手術治療為優先，若是剝離區域僅為降主動脈，且暫時無其他併發症時，則以內科方式治療就能有良好效果，不需要於急性期進行手術，建議持續用藥物和密切追蹤治療為主。
與時間賽跑 出現不適應速就醫
對於急性主動脈剝離，緊急且積極的治療是搶救生命的唯一方式。想要預防主動脈剝離，黃祺耀醫師提醒，民眾平時應注意生活作息和身體的保養，有高血壓等慢性疾病之患者需定期回診且規律服用藥物，保持血管的彈性、穩定血壓；而一旦有身體不適千萬不要逞強，應盡速就醫。
資料來源：健康醫療網 主動脈剝離不只會出現胸痛 醫揭「常見合併症狀」
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