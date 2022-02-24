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主動脈剝離不只會出現胸痛　醫揭「常見合併症狀」

主動脈剝離不只會出現胸痛　醫揭「常見合併症狀」
主動脈剝離不只會出現胸痛　醫揭「常見合併症狀」

健康醫療網

2022-02-24 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據衛生福利部近年的死因統計，心臟疾病皆位居第二位，有許多主動脈剝離的患者在還沒撐到醫院就已經死亡，致死率相當高。媒體報導也常見名人藝人都因此過世，有「世界先進」晶圓代工廠行政副總劉啟光、藝人小鬼黃鴻升以及前海基會董事長江丙坤皆是因為主動脈剝離而逝世。

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注意疾病先兆　遠離高度風險   

衛福部南投醫院心臟內科黃祺耀醫師表示，大約九成主動脈剝離的患者會出現胸痛的症狀，此胸痛常是突發性、劇烈疼痛的（會痛到冒冷汗），而疼痛的位置會視血管剝離位置不同，而可能會轉移到後背、下腹部、肩頸等的位置。

此外，約有六成的患者常合併有高血壓的症狀，其他症狀如心跳增加、注意力不集中、活動力減少、呼吸困難等均可能出現；嚴重的情況下，主動脈剝離還會造成血管流動受阻而致使器官缺血（梗塞），產生休克、昏迷、周邊缺血、中風、心肌缺氧、腸壞死等嚴重併發症。

依主動脈剝離區域治療　對症下藥防憾事

黃祺耀醫師指出，急性主動脈剝離的治療，依據主動脈剝離的區域而選擇內科藥物和外科手術治療。若剝離的區域有包含升主動脈及主動脈弓時，此型的主動脈剝離容易破裂出血及心包填塞死亡，建議以手術治療為優先，若是剝離區域僅為降主動脈，且暫時無其他併發症時，則以內科方式治療就能有良好效果，不需要於急性期進行手術，建議持續用藥物和密切追蹤治療為主。

與時間賽跑　出現不適應速就醫

對於急性主動脈剝離，緊急且積極的治療是搶救生命的唯一方式。想要預防主動脈剝離，黃祺耀醫師提醒，民眾平時應注意生活作息和身體的保養，有高血壓等慢性疾病之患者需定期回診且規律服用藥物，保持血管的彈性、穩定血壓；而一旦有身體不適千萬不要逞強，應盡速就醫。



資料來源：健康醫療網 主動脈剝離不只會出現胸痛　醫揭「常見合併症狀」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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