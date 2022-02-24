機車族手套下雨容易濕？內行「一神招」秒解：省錢又保暖
連續的低溫、溼冷天氣讓許多人感到困擾，尤其是需要靠機車通勤的上班族或外送員，身上的防寒配件更是要多加講究，近日一名網友就秀出自製的防水手套，號稱好用又好替換，貼文也釣出不少人分享自己騎車的抗寒絕技。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 10:34:18
原PO在《爆廢公社》發文表示，外面買的防風、防水手套，做外送大概1-2小時就濕透了，尤其碰上最近連續的強風大雨，手套濕了很不容易乾，他接著分享，自己在外騎車，都是「先帶一層拋棄式料理手套、套上工地手套、再加一層拋棄式手套」，若真的有滲漏的狀況，將內外的拋棄式手套換掉，又跟新的一樣。
原PO表示，「沒想到自製的防水手套，比外面買的還實用」，貼文一出，不少網友也紛紛留言「長知識了，新方法」、「這招以前跑業務的時候也用過」、「好設計！絕對防水，創意十足」；不過也有不少人抱持疑慮，「這樣催油門會打滑」、「反而變危險吧」、「不是更會流手汗嗎」、「沒辦法點手機」。
對此原PO則表示，「現在拋棄式料理手套，表面有做防滑紋路，所以目前沒有發生油門打滑的狀況，這幾天冷到炸裂，會不會出汗我還不確定，但真的是不會濕不會冷，而且不貴」；此外，許多內行也分享自己平常的配戴方法，「棉質手套+洗碗用手套」、「棉手套+手碗手套才是王道」、「棉手套+矽膠手套+可觸控的手套」、「毛線手套+醫療手套」。（編輯：張志浩）