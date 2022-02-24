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30歲前想存第一桶金？他揭「真實金額」嘆：1百萬算少了

▲有網友好奇詢問，30歲前的第一桶金存款到底要多少？（示意圖／取自 pixabay ）
▲有網友好奇詢問，30歲前的第一桶金存款到底要多少？（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-24 13:08:10

大多人都希望能在幾歲前存到第一桶金，而金額通常是100萬為準。怎料，近日又有網友丟出類似話題，但不知道存款多少才算是第一桶金，結果就有人感嘆「現在30歲，100萬存款真的算少了」。

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臉書社團「存錢公社」，有位網友PO文求助，「大家覺得存款要多少，才算是第一桶金呢？」他表示，目前快要28歲的他，想在30歲之前存到第一桶金，但對未來還是深感憂慮，「小時候覺得30歲以前有100萬已經很厲害了，但是現在通膨也太嚴重了」。

▲他存到第一桶金，網友要他這樣做。（圖／翻攝自爆料公社）
▲不少網友表示，現在的第一桶金不再是100萬元了。（示意圖／翻攝自爆料公社）
沒想到大家紛紛感嘆，「以前一百萬就是一桶金，但是通膨下來，我現在覺得訂300萬一桶金比較合理」、「大約200萬～300萬」、「300萬，以現在物資，50萬，以這薪資」、「二百萬以上就算」、「現在一桶金是三百萬」、「現在30歲100萬存款真的算少了」、「一百萬的車都叫平價款了」。

但也有人表示，「現在房價都很高，以前買房投資都賺，以前覺得有1000萬很多也可以養家，現在1000萬覺得已經不算很多，這幾年膨脹很多，可是賺錢的速度沒有相對提升」、「出社會第一桶金定義為30萬，很容易達成，就有自信會一直存，之後30歲前第一桶金為100萬，再來存水塔金，一座水塔大約30桶金，達到了就可以退休」、「現在100萬雖然看起來不多，但一般上班族薪水5、6萬，要存到100萬，也要好幾年。還是踏實一步一步來。」（編輯：詹鎰睿）

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