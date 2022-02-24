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女逛全聯遭怪男搭訕！一開口「原因」暖爆全場　婆媽讚翻

▲網友表示，某天在全聯買東西時，突然遇到一名「怪叔叔」上前搭訕，原以為對方不懷好意，不過細問原因後，讓所有人都感到相當窩心。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友表示，某天在全聯買東西時，突然遇到一名「怪叔叔」上前搭訕，原以為對方不懷好意，不過細問原因後，讓所有人都感到相當窩心。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-02-24 13:27:03｜2022-02-24 13:52:57

知名超市「全聯福利中心」店內有琳瑯滿目的商品，且不時會推動優惠和贈禮活動，是許多民眾的購物聖地，不過有女網友卻表示，她某天在全聯買東西時，突然遇到一名「怪叔叔」上前搭訕，原以為對方不懷好意，不過細問原因後，讓所有人都感到相當窩心。

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原PO在臉書社團於《我愛全聯-好物老實説》發文分享，因為家中沐浴乳沒了，就到全聯打算購買新的，但平常習慣用的正好沒有貨了，於是有選擇困難症的她只好在店裡慢慢挑，但此時突然有一位陌生男子向她靠近，並詢問「能不能幫一個忙」。

原PO起初充滿戒心，正打算說「沒有帶錢我都刷卡」時，對方則透露，「我是一位單親爸爸，來幫女兒買衛生棉，但不知道怎麼買」，原PO聽完滿懷歉意，表示「以為是怪伯伯，結果是暖爸爸」，隨後也馬上推薦幾款自己常用的日用、夜用衛生棉，爸爸甚至說有特價就多買一點，最後買到籃子都快滿出來了。

▲（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
▲原PO表示，原來對方是單親爸爸，因為來幫女兒買衛生棉，但不知道怎麼買，所以才上前請求協助。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
貼文曝光後，不少網友紛紛感動留言，「好溫馨的故事」、「好爸爸，太感動了」、「暖心爸爸，多買點是好的」、「爸爸一定覺得被救了一回」、「好想當他的女兒」、「我爸之前也是幫買一大袋包裝的，直接用到畢業」、「感謝版主善心之舉」。

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