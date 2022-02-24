親子共遊！移民署邀菊島新住民體驗烘焙課程

《四方報》報導，隨著新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，移民署中區事務大隊澎湖縣服務站於23 日晚間 6 時至 9 時，在澎湖縣馬公市「倫宅烘焙坊」辦理 111 年度第 1 場「菊島新住民親子快樂 DIY 烘焙體驗－家庭教育課程暨居、停留法令宣導活動」，現場氣氛熱絡，出席的新住民朋友們都相當開心。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-24 14:19:02
課程活動特別邀請「倫宅烘焙坊」負責人黃敬倫（Lun Pastry）擔任講師，黃講師擁有多年烘焙經驗，同時也是澎湖縣表演藝術推廣協會理事長，課程中介紹創意點心餅乾製作及烘焙 Pizza 教學，吸引了現場所有新住民姐妹與子女們目光。會場約 20 餘位新住民與新二代歡樂合體，自己動手製作創意 Pizza 與餅乾烘焙，剛就讀小學一年級的新二代樂樂拿起現場準備好的火腿肉問：「媽媽，這個豬做的肉會不會有非洲豬瘟？」小孩天真的發問聲音大到在場學員都忍不住相視大笑，服務站同仁馬上把握機會宣導「非洲豬瘟」防制方法，並回答樂樂：「這是台灣豬喔！」大家對於移民署多元化家庭教育的貼心安排紛紛表示讚許。
這次活動中，澎湖縣服務站結合專勤隊共同宣導新住民及其子女培力與獎助學金計畫、外來人口「安心接種疫苗專案」及防制「非洲豬瘟」等措施，邀請新住民朋友一同加入宣導行列，鼓勵身邊不論是失聯移工或在台逾期停（居）留之外來人口，儘快到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗以提升免疫力；也提醒大家要防範「非洲豬瘟」，切勿從國外訂購或請家人寄送肉製品來台，如違反規定將會面臨高額罰款；更邀請澎湖縣新住民家庭服務中心到場宣導新住民電腦課程及各項服務內容。
澎湖縣服務站站主任邱國志表示，「110 學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」申請期間自 111 年 2 月 14 日起至 3 月 14 日止，歡迎符合資格者都可以向移民署提出申請。這次家庭教育講座安排的創意 Pizza 與餅乾烘焙課程，有助於新住民朋友豐富生活技能，也希望透過家庭教育講座安排多元、生活化的實用課程，讓新住民朋友能積極參與、享受學習。