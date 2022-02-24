廣告電話接到手軟？內行曝1處易忽略：沒關個資全看光
你是否接過保險、股票等等的推銷電話呢？就有網友近期接到銷售相關電話，甚至要求提供地址以寄試用品，她好奇詢問店家為何握有自己的個資，而該人回覆是用「電腦跑電話」得到的，網友便將整起事件PO上網路確認真偽，也釣出曾於類似銷售企業上班的內行人，告知「這處」是最容易洩漏個資的地方，卻也是最容易被人忽略的細節。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 16:16:13
原PO於臉書社團《爆系知識家》中發文，表示自己接到某家美容用品的推銷電話，內容是要求民眾提供住家地址，以利店家寄送免費試用品，可原PO並未被好康沖昏頭，警覺提問對方為何握有自己的電話，店家強硬回覆「我們是用電腦跑電話，沒有妳的個資。請問妳地址？」，最後不了了之，於是原PO詢問「真有那種系統嗎？」
內行網友確認有此類系統，而平時接到的無聲電話即是該系統運作的過程「有賣掃號的系統，(平時接到接起來即掛斷的電話，就是系統在掃有效號碼)，電銷公司買系統後，可選擇印出有效號碼(就是上面有人說的一張張全是號碼的由來)，也可選擇由電腦設定自動撥打有效號碼。對方完全無接聽者的個資，甚至連你是男是女，是老是少，是本國人還是外國人都不知道。」、「你有接過那種電話，接起來不講話馬上掛斷的嗎？那種都是在測試這隻手機有沒有人在用…..」。
曾於電話銷售相關企業工作的網友，則透漏他們常利用求職網上來取得電話及個資，請民眾取得工作後務必關閉履歷，以免個人資訊在不知不覺中到處散佈「偷偷跟你說，我曾經做過英文教材電話銷售，他們的電話都是從求職網站找來的，就是垃圾」、「之前做過保險幫忙打電話的工讀生，公司會去跟電信業者買電話的流水號，另一個電話來源是像1111 yes123那種人力銀行APP，上面也都有電話」。 （編輯：李惠婷）