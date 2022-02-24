英國監獄太猛！設備堪稱「豪華套房」 眾酸：住比社畜好
你想像得監獄生活是怎麼樣的呢？英國一名服刑人近期在短影音平台TikTok上公開牢房的模樣，從他的影片中可發現裡頭設備完善，不僅有舒適的床鋪、電扇，甚至還有娛樂設備及整套音響，這讓許多英國網民相當生氣「這住得比社畜還好！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 19:11:12
據外媒報導，有名英國服刑人於TikTok上創建帳號，並在簡介附上刑期2018至2025年，仍於刑期中的他樂於與獄友一同拍片，其中分享的牢房版「Room tour（房間導覽）」便引起軒然大波，因為於影片中能看到，房內設備除了基本床鋪外，沙發椅、加濕器、電話應有盡有，用於娛樂的電視和整套音響也一應俱全，牆上更貼有具強烈風格的電影海報，看起來相當舒適，服刑人也在影片中打上「住監獄牢房就像住在飯店房間一樣」。
該則影片曝光後引起英國民眾的憤怒，無法相信自己繳納的稅金竟用於服刑人如此奢侈的生活，憤怒道「我不敢相信我繳的稅用在這種地方」、「我一個單親媽媽撫養三個小孩，用盡全力拼命賺錢想讓孩子能擁有該有的一切，所以每天只能睡在地上，我是不是該為了舒適的床鋪去犯個法？」。
有網友推測此犯人應屬等級最低的D級囚犯，所受限制較少，一天中甚至大部分時間待在外頭受教育或工作，可據影片中的金屬門判斷應是C級囚犯，可C級並不能享有如此自由的待遇，目前還在查核中。而該服刑人的TiKTok帳號已遭刪除，不過網路上已有「Room tour」的影片備份。 （編輯：李惠婷）