人妻工作中「被call回家做飯」！泣訴勞苦　網：你的問題

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她自問媽媽的角色究竟該做些什麼「全年無休的煮飯、洗衣服、掃地、擦地板」、「用不打不罵的方式把小孩教成一個有禮貌友愛好成績好品性的傀儡」、「用盡心思保留住老公的心和錢」、「用最卑微的姿態供奉公婆，用最大的心力最強的資源支持老公的原生家族……？」，她難過道「你們給我的責任會不會太重了？當我覺得好累了，想休息一下了，誰來幫我扛一下子？」
網友見文忍住不為她感到難過「看著這些文字，感覺很心疼。辛苦妳了！」、「媽媽辛苦了，適度放手讓另一半與孩子成長，也要疼惜自己喔」、「你不寂寞，很多老公都是植物人，連出門買都懶」、「就是太能幹才會這樣，擺爛個幾次他們就會了」、「為母則強這句話其實害了很多人，我們都知道自己必須堅強，但卻不是拿這句話來讓我們連喘口氣的時間，連有個依靠都沒有」。
部分人則認為問題癥結出在原PO，認為這是她的家庭教育及心軟造就的後果「看得那麼多人，這真的是你的問題，小孩子要教會他自己洗自己的衣服，你這種教法以後出去會害了別人的老公跟老婆，你媽媽養你這麼大不是為了要讓你當老公的傭人，所以試著請老公解決孩子的吃飯問題，請老公帶著衣服去洗，不要縱容你老公什麼事都不做，如果他請小孩子打電話來，你千萬不要接，消失一個晚上，他們餓了自己就會去處理，不然你就離婚吧，小孩給你老公，一個月應該就會來跟你求饒了既然你是外送員，那你也可以叫外送送去你家啦」、「勤勞的媽媽會教出懶孩子（我就是！）懶惰的媽媽會教出勤勞的孩子！加油！」。 （編輯：李惠婷）