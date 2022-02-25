飛彈傘兵全直擊！網紅帶辣妻急躲地下室 千坪豪宅不要了
大陸網紅梅愛偲過去曾是一名沒考上大學的魯蛇，但隨後和朋友到烏克蘭留學後，晉升人生勝利組，娶了烏克蘭嫩妻達莎梅，先前曬出老婆穿內衣包餃子性感照引爆熱議。原以爲已經走向幸福美滿的生活，卻因近日俄烏戰爭一切變了調，日前他在微博上更新透露自己和妻子及友人緊急避難，還看見導彈從頭上飛過、傘兵降落的情景，讓他們一行人全嚇壞。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 06:42:15
網紅梅愛偲過去升大學考試僅拿了320分，在大陸一間大學都讀不了，後來因緣際會與友人一同到烏克蘭，當年28歲的他相識了18歲的第二任辣妻「達莎梅」並結婚，還買下千坪豪宅，被網友戲稱是從「魯蛇」晉升為人生勝利組，兩人還生下一名可愛的女兒，該勵志的故事在網路上瘋傳。
沒想到，看似幸福美滿的生活，如今卻因俄烏戰爭變調，梅愛偲從昨天開始一連在微博發佈好幾條影片，內容提及「哈爾科夫凌晨5點，烏克蘭邊境和各大城市邊境發出巨大爆炸聲」、「好多傘兵降落」、「導彈從我頭頂上飛過去了」、「我們現在要自製中國國旗掛在屋頂上」等等。
梅愛偲也發文表示自己帶著一家人及友人們躲在地下室內，並表示「躲到了地下室，不知道還能不能叫外賣」，並無奈提到「現在說實話不知道要帶上什麼東西，只有中國護照是最重要的，沒想到在烏克蘭經營了21年的生活還是走到了這一步，現在不知道是一開始撤離還是怎樣，還在等待大使館回覆，最值錢的就是這本中國護照，真是希望到時候撤僑的時候能帶上我一家人」顯示出無奈的心情。（編輯：張嘉哲）