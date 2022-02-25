男友當兵靠「LINE神招」秒回女友訊息！全場羨炸：太甜蜜
LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；對此，就有一名女網友透露，男友近日去當兵了，但男友怕她太過想念自己，竟然創辦了LINE官方帳號，只要輸入關鍵字，機器人便會立刻回應，貼文一出，網友全羨炸。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 10:47:29
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友去當兵的驚喜」為題發文，表示男友前幾天去當兵了，結果她當天因為太累睡過頭，沒能現身送別，但男友竟然反過來給了她一個驚喜，「他辦了一個官方LINE帳號，就像罐頭訊息一樣，我傳什麼都會自動回覆」。
她也PO出對話截圖，只見她輸入關鍵字「早安」，男友的替身機器人便回應「早安安安啊」，原PO又回「我今天早餐要吃番茄村」，系統則溫暖回覆「本人正在服役中，請老大等我放假，妳一定要好好照顧自己喔，等小寶回來繼續疼妳」。
看到男友如此用心，也讓原PO開心表示「感覺就像他還在」，並在文末對男友喊話「我會在外面努力工作賺獎金，等你出來帶你吃一波大的，你就放心去當兵吧～啊不要被撿肥皂喔」。
貼文一出，掀起熱議，「男友好會！提醒他放假的時候要改自動回覆的內容，不然一下就玩膩了XDD」、「好甜，祝長久」、「好妙喔！」、「別人當兵都有窩心女朋友，我當兵只有被綠成單身狗」、「哈太可愛了」、「好羨慕！！！」、「好甜蜜！！很快就可以見面了啦」。（編輯：郭佩蓉）