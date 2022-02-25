蘋果「最笨產品」不藏了？果粉一用它秒爆氣：充電就想哭
知名科技大廠「蘋果（Apple）」旗下產品相當多樣，除了最受矚目的iPhone以外，其餘如iPad、MacBook、AirPods等，皆深受果粉們們喜愛。不過，就有一名網友近日分享蘋果最笨產品，無奈大嘆「充電就無法用！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 15:46:12
原PO於Dcard上發文，無奈表示「如果你覺得自己很笨，請記住有一名蘋果的設計師，曾經設計過一個在充電時無法使用的滑鼠」，從他所貼出的照片中，可看出滑鼠的充電孔剛好安裝在底部，等同於只要接上充電線，該滑鼠便無法使用。
貼文曝光後，不少果粉無奈認同直呼，「上一代更爛，用一般的電池供電，超級容易沒電，一快沒電藍芽就連不上電腦，用到爆氣，而且還超難握」、「我家有，但iMac沒用過幾次被我爸打入冷宮哈哈哈哈哈」、「要實際去抓去試用比較準，最好要用一下滑鼠的手勢，喜歡再買，很多人勸退大概是因為太扁」、「充電無法使用就買兩顆交互用，錢錢能搞定這問題」。
但也有過來人火速打臉，認為「我感覺一堆人沒買過，這東西那麽省電，就算只充電一分鐘我看也可以使用一整天了吧，沒電時先短時間充一下應急，之後休息的時候充飽有那麼難？？」、「真的很少需要充電，反正隨時看得到電量就睡覺充一充吧」、「這個滑鼠充一次電可以蠻久的～而且充電也不算充很久啊」、「我用了兩年充電次數可能10次上下而已，真的很省電，外型好看也蠻輕巧的，給過」。（編輯：陳雅雲）