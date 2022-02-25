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泡麵煮錯20年？狂人曝「神級煮法」　眾全跪：米其林等級

▲泡麵是許多人正餐及宵夜的首選，但想將一碗平淡無奇的泡麵煮到好吃、賣相又好，並非件容易的事。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲泡麵是許多人正餐及宵夜的首選，但想將一碗平淡無奇的泡麵煮到好吃、賣相又好，並非件容易的事。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 17:17:31

泡麵的便利性和便宜的特點，擄獲許多台彎人的胃口，也常成為正餐及宵夜的首選，然而，想將一碗平淡無奇的泡麵平淡無奇的泡麵煮到好吃、賣相又好，並非件容易的事，近日一名網友也分享自己煮泡麵的過程，完工之後竟成為「米其林級料理」，讓眾人讚嘆不已。

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一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文指出，某天覺得餓想吃東西，但打開冰箱後，卻發現只剩「1包維力炸醬麵、1塊豆腐、2顆雞蛋」，他左思右想後，覺得「最近雞蛋根本是奢侈的食材，所以就算只剩這些食物，也必須追求儀式感，要弄成吃不起的樣子」。

首先，原PO將豆腐倒出，在上下各擺一支筷子後，由右至左切了數刀，再由上至下切數刀，切好後在水中慢慢搖晃，就會出現「一朵菊花」浮出水面；接著，他將炸醬麵附贈的湯包與開水攪拌均勻，並倒入豆腐碗中，再將湯碗放入蒸鍋蒸15分鐘，讓湯汁與豆腐充份的融合，這樣湯的部分就完成了。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲將豆腐上下各擺一支筷子，由右至左、由上至下切數刀，放入水中倒下泡麵湯包。（圖／翻攝自爆廢公社）
原PO接著說明，若手邊還有蔥，可以將其切成薄片，然後薄片疊在一起再切絲，接著將麵煮好之後瀝水，放入另一個碗中壓平，並倒扣在盤子上；再來把2顆雞蛋攪拌均勻，倒入平底鍋內煎蛋皮，完成後倒在麵上弄平；最後將切好蔥絲擺上，外面淋半圈的炸醬醬料，一份極具「儀式感」的餐點就誕生了。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲接著將麵煮好倒扣在盤子上，並把煎好的蛋皮倒在麵上弄平，最後撒上碎蔥。（圖／翻攝自爆廢公社）
原PO做法曝光後，網友紛紛前來朝聖，「這什麼米其林級的泡麵」、「刀工太強了吧」、「這個自己哪裡煮的出來這是吃餐廳了吧」、「最貴的就是技術」、「生活在過，儀式感要有」、「吃個泡麵好累喔哈哈」、「看完覺得自己窮到連泡麵都吃不起了」。（編輯：張志浩）

▲ （圖／翻攝自爆廢公社）
▲ 原PO分享自己極具「儀式感」的泡麵料理，網友紛紛大讚「米其林等級」餐點！（圖／翻攝自爆廢公社）
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