台灣戰爭「防空洞」在哪？1招秒查避難設施：各縣市皆有
俄烏戰火持續蔓延，引發台灣民眾的關注，而隨著國際局勢的變化莫測，有網友憂心的發出疑問，若是台灣真的不幸發生戰爭，哪裡還有防空洞可供避難呢？而實際上，內政部警政署全球資訊網的「防空疏散避難專區」已將各地避難設施整理並列出。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 17:57:31｜2022-02-25 17:57:39
根據網友於PTT擔心提問，「認真問，現在台灣還有防空洞嗎？」他在內文中也聲明，自己並不是要造成恐慌，但因居住在雙北市，若是真的不性發生戰爭，他擔心人口擁擠的五個直轄市，沒有防空洞供民眾避難。
對此，不少網友提出避難建議，「就跟地震發生時一樣，學校的地下室跟各公共設施，都是臨時避難所」、「市區大樓的地下室就是防空洞，不然就躲醫院，盼不會被炸醫院，如果住郊區或鄉下，附近沒大型公共設施，通常也不會是目標」、「東風系列的飛彈除非垂直下來，不然地下室就夠了」。
除此之外，網友也分享自己曾見過的避難設施「小時候住眷村附近，真的有一個地方鐵門關起來在地下，原來是避難地下室入口」、「老家在高雄美濃有口井裡面也是防空洞」、「以前的小學有,後來變堆垃圾的就填掉」。
而實際上，民眾可至內政部警政署全球資訊網的「防空疏散避難專區」查看，該網站已將各地區的防空避難設施位置列出，並且全台各縣市皆有設置避難區，但因防空避難場所多位於大樓下下室，若非緊急避難時期，在平時屬於個人財產，若未經所有權人同意，是不可以擅自進入的。（編輯：鍾怡婷）