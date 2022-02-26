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高鐵座椅「卡2根」有啥用？真實用途曝光　乘客讚長知識

▲網友不解高鐵座位上為何會有一個橢圓形的把手，好奇真實用途。（圖/記者張嘉哲攝）
▲網友不解高鐵座位上為何會有一個橢圓形的把手，好奇真實用途。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-26 10:11:25

台灣高鐵自通行以來，因為快速省時的特性，即便票價單程較高，仍舊吸引不少乘客搭乘，而搭過這麼多次高鐵的你，是否都知曉高鐵車上的設施功能呢？就有網友分享自己在搭高鐵時，發現高鐵的椅子上面都有「兩根」多出來的詭異東西，好奇作用為何，其用途曝光後，引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼文指出「想請問一下有人知道高鐵座位這兩根是什麼東西嗎？目前我初步判斷應該是扶手，因為不管是裡面靠窗位置，還是外面靠近走道的位置都有！」只見貼出照片，高鐵座椅上確實有兩個圓弧形頭，形狀短短的把手，讓人好奇用途。

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▲原來這個橢圓形的把手其真實功用為「扶手」，也是方便列車人員將椅子轉向使用，不管是靠走道還是靠窗都有設置。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「應該是給人家掛東西的吧，我自己是有掛過啦XD」、「我都拿來掛東西欸？有誤會用途嗎XD」、「方便清潔人員整理車廂時，椅子轉180度，南下變北上，轉椅子用的」、「曾經看過列車長直接開轉，你下車之後可以看車廂，列車長會一排一排轉」。

另外，也有內行人透露「那個是扶手，讓旅客通過時有東西可以扶著，裡外都有是因為當列車到終點站要往回開時，座椅會旋轉180度，此時靠窗的座位，也會變成靠走道，所以兩邊都要有」、「列車不會調頭，雙向都能開，所以椅子終點站時會直接旋轉」、「旋轉椅子用的，列車到終點站往回開之後要轉向，有時候朋友一起坐也可以直接轉向對坐！」

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