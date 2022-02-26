面積比台灣小！世界最強小國是？眾一面倒喊它：沒人敢惹
以色列國位於亞歐大陸交界處，為各民族交匯之處，目前實際控制面積約2.5萬平方公里，是中東地區工業化與經濟發展程度最高的國家，而近日有網友好奇問「以國土面積來看，最強的小國是誰？」貼文曝光後，不少人秒點名以色列，直言：「實際去以色列生活過，單比戰力、戰意、兵役制度，世界上沒有更誇張的地方！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 10:41:11
該名網友今（26）日在PTT貼文，他以「以國土面積來看，最強的小國是誰？」為題，表示這世界上有將近200個國家，而某些國家國土面積雖然比較小，卻非常強盛，讓其他大國也不敢輕易動武，因此好奇發問：「其中最強的小國是誰？有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「梵蒂岡啊，真正的聖地」、「台灣硬體不錯」、 「不限於軍事力量才是梵蒂岡」、「新加坡吧」、「說實在，台灣先天優勢及後天努力，算很強的了」、「新加坡也是東南亞霸主」、「瑞士也很強」。
不過，還是最多人提到「以色列」，「以色列吧，真男女平等全民皆兵，誰想打」、「以色列就是世界吉娃娃」、「實際去以色列生活過，單比戰力、戰意、兵役制度，世界上沒有更誇張的地方」、「以色列被別人圍毆，最後打進別人家」、「以色列比台灣還小」、「以色列人均戰力世界第一」、「以色列全民皆兵，女要當兩年男更長，兇悍」、「以色列做全世界的生意，做到能掌控最強國家美國的命脈」、「只有以色列吧，滿滿的戰績有目共睹」、「以色列，還是真的被圍毆卻反殺成功的」。（編輯：賴禹妡）