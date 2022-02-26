好市多假日躲「潛規則」！內行偷偷賺到 店員揭真相認了
美式賣場好市多因為其商品大份量且CP值高，成為不少人購物補足物資的首選商場，而由於好市多屬於有會員制度的賣場，常常有些規定，不熟識或者新會員往往都搞不太清楚。就有網友討論「有沒有人知道好市多假日會提早開門啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 10:39:39
原PO在臉書社團「好市多消費經驗老實說」貼文指出「請問一下有人知道好市多假日真正營業時間嗎？我每次十點到我家附近這間店，都已經有人結帳跑出來了，問店員他們也都回答很曖昧，說什麼準備好就會提早讓人進去採購......什麼意思啦？」
貼文一出，網友紛紛回應「好像有些店假日真的會提早營業欸」、「我上次去台中就有提早進店」、「假日很多都會提早開，準備好就可以放人了」、「週末或是特殊日子好像都提早營業，我爸他們都很懂，最早有8點半就開了」、「有一次為了停車位8點就去了，結果8點半就開門」、「有時候週末有一些優惠或活動會提早開，蠻多人要搶的話就都知道要提早去」、「週末會提早開沒錯，看各店情況」。
而《NOWnews》記者也實際採訪在好市多工作6年的李先生，他向我們透露，他們自己店通常假日9點就開了，而每間店的管理模式都不太相同，只要是店內人員都準備好後，週末都會提早營業，不過實際的時間連我們自己都不知道，就管理階層說開門就開門，也是有遇過9點半跟8點半開的，一切看店內情形，但好像也蠻多人不知道週末會提早開就是了，如果不是特定活動或要買特定限量商品，營業時間對客人來說影響不大啦！（編輯：張嘉哲）