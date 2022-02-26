五金行CP值超低？內行抖「真實現況」打臉：不爽就去網購
五金行在台灣發展相當久遠，至今街上仍處處可見，是許多家庭各式民生用品的重要來源，不過在網購興起後，有網友認為，實體店面的商品價格都貴上許多，比價過後讓他覺得去五金行很不划算，話題意外釣出內行回應。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 10:56:39
一名網友在PTT發文指出，「這陣子去五金行找工具，發現現場幾乎所有東西價格都比網購貴20%左右，有些品項還貴75%，小東西甚至達200%」，原PO表示，「如果沒事先表明在網路看過，他們就是照現場算，所以加上當天才看到就順便買的物品，算一算發現，好像浪費了幾千塊」。
原PO接著說，「雖然可以理解開店需要各種成本，散客、常客的價格有落差也算正常，但落差也太大，早知道就網購，還可以等他自己送來」，貼文一出，網友認為「五金行救急啊」、「在意錢就自己花時間摸啊」、「實體店面賣的是便利性，不爽就網購」、「傳統五金行的貨比網路上好多了吧」。
對此，也有內行強調「服務是有價的」，並回文表示「一些連鎖五金行可以問問題，店員會耐心解答，這種比較貴是正常的，另一種五金行則是師傅跟學徒會去的，他們進去會直接說要什麼，不需要老闆娘推薦、教學」，他強調「若能直接說行話且精準的表明需求，這種五金行就會便宜很多，甚至能月結，因此需要服務，付點錢其實是應該的」。（編輯：張志浩）