「自助泡麵店」開在台灣超虧？眾點殘酷原因：看看好市多
韓國街上常能看見24小時營業的「自助泡麵店」，過去台灣超商也曾引進自助泡麵機，對此有網友就好奇，台灣人也挺愛吃泡麵，那如果「開一間店，經營模式像韓國的自助泡麵店」是否有商機，話題引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 11:41:41
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，同事和他說，「韓國有24小時營業的自助泡麵店」，且經營方式是採用「無店員，用金融卡或悠遊卡付款，泡麵全部放在開放式貨架上」。
不僅如此，原PO還強調，所有的雞蛋、蔥薑蒜等配料，都是「切好放旁邊自取」，自己拿自己泡，因此好奇詢問，「若以這種店的經營模式，在台灣開一家一樣的，有搞頭會賺錢嗎」?
原PO貼文曝光後，引起眾人熱議，「在台灣可能會慘賠吧」、「麵沒賣幾包，配料區永遠都會空」、「文化不同，感覺還是要有店員顧」、「看看好市多之前的自助配料區多慘」、「不要輕易挑戰人性」。
此外，也有熱心的網友給出建議，「可以改用投幣式，泡麵一台機器，配料另外一台，最好連熱水也要投錢，才會給你一定的量」、「或許佐料可以分裝，然後全部用自助投幣機做販售」、「大方向沒問題，但還是多花點成本找店員吧」。（編輯：張志浩）