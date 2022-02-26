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「自助泡麵店」開在台灣超虧？眾點殘酷原因：看看好市多

▲泡麵是台灣人熱愛的飲食之一，對此網友好奇，若效仿韓國開「自助泡麵店」，是否有賺錢的商機？（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲泡麵是台灣人熱愛的飲食之一，對此網友好奇，若效仿韓國開「自助泡麵店」，是否有賺錢的商機？（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-26 11:41:41

韓國街上常能看見24小時營業的「自助泡麵店」，過去台灣超商也曾引進自助泡麵機，對此有網友就好奇，台灣人也挺愛吃泡麵，那如果「開一間店，經營模式像韓國的自助泡麵店」是否有商機，話題引發熱議。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，同事和他說，「韓國有24小時營業的自助泡麵店」，且經營方式是採用「無店員，用金融卡或悠遊卡付款，泡麵全部放在開放式貨架上」。

不僅如此，原PO還強調，所有的雞蛋、蔥薑蒜等配料，都是「切好放旁邊自取」，自己拿自己泡，因此好奇詢問，「若以這種店的經營模式，在台灣開一家一樣的，有搞頭會賺錢嗎」?

▲一名網友分享，自己近日去投飲料機，找錢時竟然發現一個「長相怪異」的硬幣。（示意圖／取自pixbay）
▲許多網友認為，原PO的想法可其實可行，但建議商品可以改用投幣式購買，或再找個員工顧店。（示意圖／取自pixbay）
原PO貼文曝光後，引起眾人熱議，「在台灣可能會慘賠吧」、「麵沒賣幾包，配料區永遠都會空」、「文化不同，感覺還是要有店員顧」「看看好市多之前的自助配料區多慘」、「不要輕易挑戰人性」。

此外，也有熱心的網友給出建議，「可以改用投幣式，泡麵一台機器，配料另外一台，最好連熱水也要投錢，才會給你一定的量」、「或許佐料可以分裝，然後全部用自助投幣機做販售」、「大方向沒問題，但還是多花點成本找店員吧」。（編輯：張志浩） 

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