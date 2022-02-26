浴室牆上被裝「神秘小凹槽」！她看霧煞煞 真實用途抖出
房屋都會設計許多隱藏小巧思供日常使用，但你曾見過浴室牆上這個小凹槽嗎？近日有位女網友貼出照片，指出老房子的牆上被安裝一個小凹槽，好奇詢問「以前的房子浴室做這個是要幹嘛的？？」貼文一出，瞬間引起眾人歪樓發揮創意留言，但也有行家馬上揪出「真實用途」，讓人大長知識。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 12:28:53
臉書粉專《爆料公社》日前轉發一名女網友於《爆廢公社》上的貼文，只見畫面中，女網友曬出一張浴室照片，但牆上可見一個神祕白色小凹槽，上頭已經斑駁不少，而女子便不解詢問「以前的房子浴室做這個是要幹嘛的？？」
問題一出，卻引來眾人紛紛歪樓留言，「手放進去，說謊的話會被夾住」、「找看看，應該會有隱藏按鈕，會有密室打開」、「手放進去，說謊的話會被夾住」、「鴨嘴獸泰瑞就是從這裡進去的」、「拉開之後，裡面可能藏有私房錢」。
其中就有神人揪出用途，指出「放捲筒衛生紙，中間的棍子不見了」、「滾筒衛生紙放置位置」、「衛生紙捲擺放處」、「設計上有『孔』，是用來放捲筒衛生紙的。」、「放衛生紙，現在很多在用捲筒衛生紙的國家還是有這種設計。」、「應有一根乳白色的棒子，放捲筒生紙」。
此外還有內行分享，「這種型式，一般應該在東南亞比較常見，那邊的衛生紙大部分是捲筒式的。台灣早期比較少捲筒式的，另一種凹槽，是放香皂的」。（編輯：陳雅雲）