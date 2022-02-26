LINE傳啥訊息一秒惹怒人？「萬用2字」穩奪冠：直接開罵
近年來科技越趨發達，民眾開始會透過社群軟體，包括臉書、LINE、Instagram等來傳達訊息，加快了彼此聯絡速度。對此，就有一名女網友分享傳訊地雷，認為「2字」雖然萬用，但她一見總是被惹怒，而掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 12:55:36
原PO於Dcard上分享，表示每次和別人傳訊聊天時，只要看到對方只說「笑死」2字就會瞬間火大，讓她不滿抱怨「真的沒話說傳個貼圖還比較可愛！但我覺得刪節號超好用，表達萬千情緒，不過限定好朋友，不熟就蠻欠扁」。
貼文曝光後，隨即引來用戶們有感而發，「每次看到有人回笑死都會超火，直接開罵那種」、「幸好我沒朋友都不會看到別人這樣回」、「打笑死，但其實臉上都沒表情」、「真的超討厭」、「真的，其實也沒有好笑成這樣」。
但也有愛用者跳出來反駁，認為「蛤可是笑死是我的口頭禪欸」、「不論是真的好笑還是其實尬到爆，我都一律用笑死」、「就真的很好笑才用笑死阿」、「笑死現在變成句號了，一定都要打」、「可是我每次打笑死都是發自內心的欸！這兩個字真的很不適當嗎」。
還有人分享其他地雷訊息，直言「我覺得…比較惱人，尤其是點完還不說在點什麼，到底點什麼點啦」、「我覺得字尾加『啊』會讓人感覺很不耐煩」、「…跟==才是最討厭的吧」、「喔應該排第一，超沒禮貌」、「不讀不回更討厭吧⋯⋯」、「呵呵是我的雷，一打直接下船」。（編輯：陳雅雲）