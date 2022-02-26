228連假開始！12星座「週末運勢」曝光　這位戀愛運激增

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這個週末，無論你的事業多麼成功，到了放假休息的時候，仍然渴望有愛情的陪伴。在感情的世界中，你才可以真正的做自己，當一個小女人。當一個被呵護、被照顧，可以撒嬌和任性的女孩。最近對於美容、美白的需求大增，覺得自己從現在開始要為迎接美麗夏天做準備。
金牛座運勢
這個週末，不管春天的季節是晴天還是陰雨，都建議你到戶外走一走。因為如果你不出門散心，都是待在辦公室或是待在電視節前面吃零食。想要獲得健康的身體，想要得到更多人的愛慕與追求，你首先要從身材的維持上面下足功夫。最近想買化妝品，讓自己有青春好氣色。
雙子座運勢
這個週末，有可能因為職場工作的事情讓你出現新的難題。你是一個對工作投入非常有熱情的人，一旦工作業務進入到緊鑼密鼓的階段，你往往會全心全意地投入，就算是到了放假的時候，你還是無法好好休息。最近有遇到新戀情的機會，對方有可能是遠距離的對象。你們彼此在閱讀、運動和生活興趣上有交集、有話題。
巨蟹座運勢
這個週末，說真的你只想要好好休息，因為你覺得過去一週，你的生活真的太勞累了。幾乎是長期的睡眠不足讓你的黑眼圈又增加了。所以放假的時候，好好睡覺，安心的休息，不要給自己增加新的煩惱和擔憂。
獅子座運勢
這個週末，你適合閱讀、適合喝紅酒、適合吃美食、適合吃大餐，因為最近你想藉由生活享受滿足內心的苦悶和焦慮。你最近的內心有如波濤洶湧一般，表現上是風平浪靜，但是你的內心是一灘孤寂的綠洲，你渴望獲得安慰、包容與安全感。
處女座運勢
這個週末，請多關心自己的健康，你現在因為季節氣溫的變化，誘發了身體的過敏問題。有可能有黑眼圈、咳嗽、或是皮膚搔癢的現象。建議你如果生病還是要趕快去看醫生。你是一個每到季節變化就特別容易生病的人。
天秤座運勢
這個週末，適合好好地待在家裡，親自下廚為家人料理美食，或是煮一鍋好吃的咖哩雞、紅燒肉或是滋補的養生雞湯，這種家人健康親自下廚的感覺是非常好的。你喜歡這種一家人團圓、團聚吃飯聊天的感覺。讓你特別有踏實的幸福感。
天蠍座運勢
這個週末，你有非常好的朋友運，有非常棒的聚會運氣。有可能朋友邀請你到他家去聊天聚會，或是朋友邀請你參加春天的賞花行程。如果哪裡有音樂會、舞蹈活動的表演，你都適合參加。這個週末，就是讓自己在歡樂、開心、愉快與音樂的氣氛中渡過就對了。
射手座運勢
這個週末，這是一個特別想逛街購物的時刻。春節剛過，現在很多冬季的衣服都在出清，有可能網路上也有購物的優惠活動，實體店面也有很多的最後折扣。想要為自己明年冬天的衣服先買齊的朋友，最近的購物活動，你可以好好把握機會。
魔羯座運勢
這個週末，你最近的心情非常好，這種好心情、好能量，讓你最想要跟自己的家人、自己的兄弟姊妹一起共度。你是一個非常重視家人、重視手足、重視父母的人。雖然有時候你表現得非常不耐煩，但其實你的內心是溫暖的，是善解人意的。這個週末，你會有非常好的家庭日。
水瓶座運勢
這個週末，你並沒有給自己安排很多的事情，因為你在春天這個季節，沒事就想要睡覺，就想要補眠。你是一個賴在床上、賴在沙發上，只要有手機、有平板、有美食，就可以待一整天的人。這個週末你可以實現一個人在賴家中不出門的美好願望。
雙魚座運勢
這個週末，你需要朋友，你需要志同道合的友人陪你聊聊天。你最近感覺到平常的生活真的太辛苦了。很需要身邊有閨蜜和死黨來陪伴你聊聊天。你們可以一起去看電影、吃美食、或是去聽音樂會，或是一起去花園走走欣賞春天的美麗花朵。（編輯：賴禹妡）
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